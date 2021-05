Resumo: 111º Episódio - 31 de maio (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vanessa liga a alguém, desesperada. Linda mostra a Bruno o saco que Adelaide lhe entregou. Ele está incrédulo com o que vê. Bruno recebe a chamada de Vanessa e sai de seguida. Bruno, Vanessa e Ângela falam sobre Cátia. Ele acaba por contar que se envolveu com ela. Vanessa diz que não quer mais segredos e abraçam-se.

Mel está a arrumar as suas coisas quando Leandro chega e pergunta se pode levá-la a casa. Ela aceita e os dois saem juntos.

Sandra fala com Rebeca sobre a surpresa para Romeu, fica feliz por saber que existem pessoas que gostam do pai.

Romeu chega e Vítor vai ter com ele, oferecendo uma cerveja. Tó Quim entra e começa a gozar com Romeu. Vítor irrita-se e manda-o trabalhar. Romeu diz que prefere ficar sozinho.

Ângela entra em casa de Linda à procura de Cátia. Linda diz-lhe que a irmã já não vive ali. Ângela irrita-se e diz-lhe o que Cátia fez nas costas dela. Linda fica em choque.

Cátia tenta concentrar-se num trabalho de costura, mas não consegue. Acaba por rasgar, em fúria, todos os pontos que deu. Rita chega e fica com pena dela. Cátia diz que ela deve chamar outros estilistas porque não consegue terminar o guarda-roupa de Linda a tempo.

A irmã da Vanessa humilha Linda e a sua família. Linda manda-a sair da casa dela e Ângela sai com tranquilidade.

Tó Quim comenta com Vítor o estado deplorável de Romeu. Vítor vai ter com ele e Romeu quer saber porque não pode cantar na feira, diz a Vítor para ele arranjar maneira na Junta. Vítor fica constrangido e evita a conversa. Romeu sai derrubando tudo o que está à sua frente.

Linda confronta a irmã com o que sabe. Cátia acha que Vanessa merece e Linda percebe que ela assume a culpa. Cátia faz-se de vítima, diz que Linda é a mulher perfeita e ela nunca teve nada. Linda diz que vai falar com Bruno para convencer Vanessa a não apresentar queixa na guarda.

Romeu chega ao quarto de hotel disfarçando a bebedeira diante de Sandra. Ela agarra-o pelo braço e tira-lhe as chaves do carro, puxa-o para fora e diz que ele tem de ir com ela. Romeu entra na hamburgueria, que está às escuras, e vê um vídeo em sua homenagem ser projetado numa tela. O artista fica comovido com a surpresa. A luz abre e Toy canta para Romeu e para as fãs presentes. Sandra diz ao pai que tem muitas pessoas que gostam dele.

Ângela questiona Vanessa sobre ter emprestado a hamburgueria para o evento. Ângela quer Romeu na lama e acusa a irmã de ser “corno manso”. Vanessa fica irritada.

Julieta e Rebeca disputam a atenção de Romeu, que agradece a todos, saindo lavado em lágrimas. Toy canta um tema dele com Rebeca e Julieta.