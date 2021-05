Resumo: 110º Episódio - 28 de maio (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela está a ver a entrevista de Linda quando Bruno e Mel entram no seu gabinete. Ele fala sobre a ameaça que ela recebeu. Ângela diz que é normal quando se é conhecido. Bruno é firme com Ângela e quer quebrar o contrato, mas Mel fica desagradada com a postura do pai.

Rebeca quer que Shakira participe no concurso. Vanessa chega e Rebeca diz-lhe que Cátia quer falar com ela. Cátia retira as chaves de Vanessa da mala sem ela ver e sai.

Rogério termina de atender o cliente quando Sandra chega e beija-o. Conta sobre a surpresa que está a preparar para o pai e convida-o para jantar lá em casa com a mãe e a tia. Rogério fica nervoso, mas aceita.

Jéssica chega e tenta que Rita lute por Gabriel, como ela fez com Rúben. Rita fica a pensar nas palavras dela. Gabriel é distante com Rita, quer falar com ela mas, ao mesmo tempo, afasta-a.

Adelaide fala com Linda sobre Cátia, diz que está preocupada pois sente que ela não está bem. Adelaide entrega a Linda as fotografias que tirou das coisas de Cátia. Linda fica chocada ao ver que ela aparece rasgada nas fotos.

Cajó quer saber quando recebe o resto do dinheiro. Ângela diz que está farta dele, ouve Romeu a gritar e sai do gabinete. Cajó segue-a e mete-se à frente dela para ele não lhe tocar. Romeu diz-lhe que ela vai ficar sozinha e sem ninguém. Ângela fica sentida, quando entra no gabinete, sente que de alguma forma, Romeu atingiu um ponto fraco.

Vanessa conta a Bruno que Cátia esteve na hamburgueria. Bruno não consegue contar-lhe a verdade toda, pede para ela confiar nele. O comandante dos bombeiros vê que Linda lhe liga, mas não atende.

Adelaide acabou de ouvir a ideia de Serafim, Rúben e Jéssica e aceita ajudá-los. Luís fala com a filha para ela o ajudar na aula de espanhol. Shakira diz a Luís para confiar nela, que o vai ajudar, basta só ele a ouvir. Luís começa a dar a sua aula com a ajuda de Shakira, mas mexe nos auriculares e deixa cair um. É desmascarado e, perante a indignação de todos, faz-se de vítima. Shakira fala com Luís quando vai abrir a porta e pergunta a Márcio o que está ali a fazer. Ela diz que já lhe conta. Luís discute com Shakira pelo que aconteceu.

Odília e Paulo saem com Anselmo para dar uma volta na rua. Cátia entra com as chaves que roubou de Vanessa.

Linda dá apoio a Romeu. Ele não quer quebrar à frente dela e faz-se de forte. Linda diz-lhe que vai conseguir dar a volta.

Ângela e a irmã entram em casa e ficam em choque ao verem as roupas de Vanessa rasgadas e espalhadas por toda a casa.