Resumo: 109º Episódio - 26 de maio (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vanessa acabou de ouvir a ideia de Sandra de fazer um encontro de fãs para o pai. Ela diz à filha que pode fazer o evento na hamburgueria.

Linda segue Romeu com o olhar enquanto ele conta o que se passou. Linda não está convencida que tenha sido Cajó a falar mal dele. Linda pergunta se ele tem bebido. Romeu desvia a conversa e é carinhoso com ela.

Marisa fica feliz por ter clientes na hamburgueria. Leandro e Mel pedem o menu do dia. Os dois falam quando um rapaz, que estava na visita, entra no estabelecimento. Leandro goza com ela por ter um fã.

A sessão de autógrafos do calendário já está no fim quando as raparigas continuam a tirar selfies com Vítor. Rebeca não gosta e enxota-as. Bruno diz a Lucas que a ideia deles foi boa.

Rute chega a casa cansada, dá carinho a Shakira. Luís, Rogério e Dora chegam e querem que ela os ajude com as coisas que têm para fazer em casa. Rute tem um ataque de nervos e todos ficam incrédulos com a atitude dela.

Linda aparece com um vestido que está mal acabado. Cátia diz que anda cansada e não consegue terminá-lo. Rita entrega um papel a Linda com notas para a entrevista, o que não agrada a filha de Lurdes.

Sandra envia uma mensagem a Rogério. Ângela chega e tenta falar com ela sobre Leandro. Sandra não quer falar com ela sobre a sua vida amorosa e sai.

Cátia está perdida nos seus pensamentos quando Adelaide chega e acaba por falar com ela para perceber o que se passa. Cátia é rude e não se abre.

Rúben, Jéssica e Serafim falam sobre Cátia. Jéssica diz a Serafim que ele vai conseguir conquistá-la. Serafim desespera ao vê-los tão carinhosos.

Romeu tenta tocar uma música, pega no seu telemóvel e liga a um cantor a propôr um dueto, mas este diz que tem o alinhamento fechado.

Mel está sozinha no café quando olha e vê um envelope. Mel fica aterrorizada ao ler: “Se eu não posso ter-te, mais ninguém te vai ter. Morre.”