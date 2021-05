Resumo: 108º Episódio - 25 de maio (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Emília e Rebeca entram em casa de Rúben, ignorando a presença de Jéssica. Emília começa a remexer as gavetas quando o ex-namorado chega e ela pergunta pelas chaves do carro. Ele entrega-as. Rebeca é rude e saem.

Enquanto treinam, Vanessa e Bruno falam sobre o que são um para o outro. Bruno puxa-a para si e beija-a após ela dizer que só é alguém que quer ser amada.

Rebeca provoca Luís. Ele fica entusiasmado com as provocações dela. Rebeca tenta não vacilar com Luís.

Amadeu e Rogério tentam animar Júlio, ele sorri comovido. Júlio diz a Rogério que ele é um bom rapaz e que encontrou uma família nova ali.

Cátia disfarça quando vê Bruno e Vanessa. Serafim chega quando eles estão a sair e vai ter com Cátia. Convida-a para sair e diz que não aceita um não. Cátia fica triste.

Ângela e Cajó falam sobre Anselmo. Ela cansa-se de o ouvir a reclamar da falta de dinheiro e pergunta quanto é que ele precisa. Ângela dá-lhe dinheiro mas diz que lhe passa o resto quando ele lhe fizer um favor.

Paulo, o fisioterapeuta, finge que cuida de Anselmo quando Odília entra com Mel. Ela fala com Anselmo, sobre a carta que recebeu de Ramon, coloca uma das suas músicas e ele reage.

Rute serve os clientes. Adelaide fala com Lurdes sobre Cátia, diz que ela não está bem e acabam por discutir. Lurdes fica a pensar no que Adelaide lhe disse e liga à filha. Cátia termina de falar com a mãe, vê uma fotografia de Bruno sozinho e tira-a.

Cajó está sentado numa mesa na hamburgueria quando Romeu chega e pergunta se foi ele que foi falar para a revista. Cajó nega e Romeu avisa-o que se ele cair, caem os dois. Cajó fica nervoso.

Ângela e Mel falam sobre o seu disco. Ângela quer antecipar o lançamento e as ações de promoção do seu novo disco, mas Mel enfrenta-a sem medo. Ângela diz-lhe para deixar de ser parva e jogar também a seu favor, manda-a ir ter com os jovens que estão lá fora que são seus fãs.

Gabriel desabafa com Leandro sobe Rita. Mel chega e Gabriel avisa-a que Leandro também fará a visita guiada dos fãs ao estúdio. Leandro desempenha o seu papel e ela agradece-lhe com um sorriso. Mel e Leandro apresentam o estúdio. Um rapaz pede para mostrarem a magia que fazem ali. Mel e Leandro acabam por cantar juntos e os fãs ficam encantados com eles.

Vanessa acabou de ouvir a ideia de Sandra de fazer um encontro de fãs para o pai. Ela diz à filha que pode fazer o evento na hamburgueria.

Linda segue Romeu com o olhar enquanto ele conta o que se passou. Linda não está convencida que tenha sido Cajó a falar mal dele. Linda pergunta se ele tem bebido. Romeu desvia a conversa e é carinhoso com ela.