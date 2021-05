Resumo: 107º Episódio - 24 de maio (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ângela e Romeu começam a discutir. Ele atira-lhe com o dinheiro da indeminização e nesse momento, Cajó entra e cai em cima dele, prendendo-lhe os braços. Romeu sai e Cajó apanha o dinheiro espalhado no chão, fica com um maço de notas para ele, mas quando ouve Ângela dizer que vai contar nota a nota, volta a pôr o maço de notas na pasta.

Cátia faz-se de sonsa ao falar com Vanessa. Bruno chega e é bruto com Cátia e ela acaba por ir embora, sentindo-se humilhada. Vanessa pergunta o que se passa e ele muda de assunto. Os dois beijam-se apaixonados.

Mais tarde, já em casa e quando ele arruma as suas coisas, Rita pergunta se ele vai viajar. Gabriel diz-lhe que vai embora para Porto, o que deixa Rita atordoada com a ideia de nunca mais o ver.

Rebeca Sofia fala sobre os clubes de fãs e Sandra sorri, comovida. Rebeca fala sobre Vanessa, mas Sandra diz que da mãe trata ela e pede-lhe segredo sobre a surpresa que está a preparar.

Romeu conta a Linda o que se passou na editora. Mel entra e pergunta o que se passou. Romeu acaba por contar e sai, Linda vai atrás dele. Mel olha angustiada para o envelope.

Leandro olha para o contacto de Mel no telemóvel para lhe ligar, mas desiste, pega na sua guitarra e começa a cantar a música deles. Mel está muito angustiada, pensa em ligar a Leandro, mas desiste. Lucas pergunta à irmã se esteve a chorar, ela disfarça. Ele pergunta se é por causa de Leandro que ela está assim, mas Mel não quer falar.

Ângela começa a ver as coisas que trouxe de Anselmo, repara no portátil e tenta desbloqueá-lo. Vê que tem um leitor de impressão digital e sobe até ao quarto. Anselmo está a dormir, Ângela entra e coloca o dedo dele no ecrã. Abre os emails e vê um sobre o testamento, fica em choque quando vê que ele deixou tudo a Mel. O Dr. Saraiva diz a Ângela que se Mel for realmente filha de Anselmo, tem direito à parte dela da herança.

Cátia chega a casa e desaba a chorar. Adelaide entra e dá-lhe apoio. Cátia agradece e vai para o quarto dela. Dora chega com um casal e assusta-os, eles ficam com medo e saem da sala.

Júlio fica nervoso ao ver Mário, que agarra nele e diz-lhe que ele tem de voltar para o lar. Rogério e Amadeu entram, este salta para cima de Mário e diz-lhe para largar Júlio. Os dois discutem e Amadeu diz-lhe que Júlio não sai dali. Mário ferve de raiva mas acaba por sair furioso.

Rúben está a dormir no sofá, quando Jéssica se levanta e começa a vestir-se. Ele acorda e pede-lhe para ficar esta noite com ele. Jéssica aceita e Rúben leva-a ao colo para o quarto.

Linda diz a Sandra que a ideia dela é maravilhosa, fica comovida. Sandra diz-lhe que quer que Romeu volte a sentir alegria. Linda mostra-se carinhosa com ela.

Vanessa não dormiu bem e manda Odília buscar café. Tocam à campainha. Bruno entra e pede-lhe para ela ir com ele.