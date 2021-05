Resumo: 106º Episódio - 21 de maio (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mel pega no telemóvel e vê a story de Sandra, fica perturbada, sem saber o que pensar ou fazer.

Ângela finge ligar para o 112 a pedir ajuda, enquanto Ramon se afasta de Anselmo. Ela passa-lhe um cheque para ele desaparecer. A seguir ouve Odília gritar e corre para o quarto. Ângela encontra Odília amarrada a uma cadeira e solta-a imediatamente. Odília faz-se de vítima, mas fica em choque quando ouve Ângela dizer que Anselmo está bem. Ângela liga para o banco pedindo para cancelarem o seu livro de cheques.

Cajó chega cheio de energia, fala com Mel, mas ela não reage. Ela sai do estúdio e Cajó segue-a com o olhar, numa mistura de espanto e irritação. Mel pergunta a Gabriel por Leandro e este diz-lhe que ele saiu. Gabriel tenta fazer com que ela vá atrás dele quando Cajó chega e reclama com ela.

Vanessa dispensa Marisa e diz que depois avisa quando abrirem a hamburgueria de novo. Vanessa desabafa com Bruno sobre tudo o que se está a passar e este dá-lhe apoio. Vanessa desabafa com Bruno, apreensiva com a morte de Sérgio, ele diz que a morte dele é um problema dele e não dela. Os dois abraçam-se.

Odília abre a porta a Romeu, ele está um pouco embriagado e vem ver a filha. Sandra está distraída e não vê Romeu a entrar no quarto. Romeu e Sandra falam sobre Leandro e Ângela, ela diz-lhe que está preocupada com o pai. Romeu mente, diz que está bem. Quando Romeu desce as escadas, dá de caras com Ângela. Ela aproveita para o provocar. Romeu contem-se e sai.

Lurdes diz que não tem tempo para falar com Júlio, que quer falar sobre Amadeu e Adelaide. Lurdes diz que a guerra é com Adelaide e não com Amadeu.

Amadeu tenta entender porque razão Rogério está tão feliz. Rúben entra na barbearia e falam sobre o calendário dos bombeiros. Rogério não aguenta e conta a Rúben que está com Sandra.

Márcio e Shakira celebram a vitória no concurso de dança. Márcio não quer que ela vá embora com Maribel quando ela voltar. Rebeca chega e conta-lhes o plano que tem para concursos de danças de salão.

Lurdes discute com Linda por causa de Rute. Esta chega e Lurdes começa a fazer um tour pelo café de má vontade. Romeu chega e Linda tira-o dali. Romeu desabafa com Linda e ela repreende-o quando ele diz que quer ver Ângela morta.

Sandra fala sobre Romeu com Toy. Ela conta que quer organizar um concerto, mas Toy tem outra ideia.

Ramon é interrogado pelas autoridades. Ângela entra e mente relativamente ao cheque. Ramon perde a cabeça e empurra-a. Acaba por ser levado pelas autoridades, que entregam uma chave a Ângela.

Dora e Lucas apresentam a casa ao casal de hóspedes, começam a falar sobre a viúva negra, o casal entreolha-se e começam a ficar assustados.

Gabriel entra no café de Linda, que o deixa sozinho com Rita. Ele convida-a para sair, mas ela rejeita. Ele fica desfeito e toma a decisão de voltar para o Porto. Mais tarde, já em casa e quando ele arruma as suas coisas, Rita pergunta se ele vai viajar. Gabriel diz-lhe que vai embora para Porto, o que deixa Rita atordoada com a ideia de nunca mais o ver.

Emília fala sobre o novo trabalho a que se candidatou. Vítor aproveita a conversa para se livrar dela na associação.

Mel está a entrar em casa quando Ramon a empurra para dentro. Entrega-lhe um envelope e diz-lhe que só pode abrir se acontecer alguma coisa a ele ou Anselmo. Mel fica confusa.