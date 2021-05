Resumo: 105º Episódio - 20 de maio (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Está tudo pronto para a inauguração da nova hamburgueria. Cátia fica muito séria quando vê Vanessa e Bruno chegarem juntos. Todos reparam que ela ainda tem a mesma roupa vestida e que Bruno está muito atencioso com ela. Vanessa está muito nervosa com o que acabou de acontecer e não quer ficar ali sem Bruno, este dá-lhe força e diz que vai tratar do assunto que ficou pendente. Rebeca e Luís dizem a Vanessa que têm de sair porque os filhos não apareceram na escola.

Amadeu e Rogério conversam quando Lurdes chega. Esta convida Amadeu para beberem um chá. Amadeu vai com ela, mas forçado. Rogério recebe uma sms de Sandra e ignora.

Rúben estranha ao ver uma rapariga comprar imensos calendários. Jéssica fala com ele sobre o seu mês favorito. Tó Quim entra e interrompe o ambiente para dizer que Rebeca Sofia mobilizou as mulheres para assistir aos treinos dos bombeiros, à exceção do treino do Vítor.

Vítor acusa Shakira de ter desencaminhado Márcio. Rute defende-a, ela acaba por falar de Shakira ter limpo o mealheiro. Vítor fala dos trocos que não recebeu quando dava dinheiro a Márcio para comprar alguma coisa. Todos ficam nervosos.

Ângela tenta rebaixar Vanessa e saber se ela está com o ex-marido de Linda, mas ela ignora-a. Sandra e Leandro começam a cantar e no final, Ângela quer que eles façam fotos junto dos clientes, mas Sandra não quer, está triste por não ver Rogério. Bruno chega e Ângela estranha a proximidade deles, pergunta a Vanessa o que se passa.

Rogério recebe uma notificação da live de Dora, fica irritado ao ver Sandra muito próxima de Leandro. Fecha o Instagram e atira o telemóvel para cima da bancada. Sandra chega perto de Rogério e, sem aguentar mais, dá-lhe um beijo. Ele ganha coragem e diz o que sente. Sandra conta que terminou com Leandro por causa dele.

Amadeu conta que Lurdes anda a fazer camisolas para ele. Júlio diz que não acredita que ela esteja interessada nele. Amadeu não quer que Adelaide saiba.

Romeu fala com Anselmo, mas ele não reage. Anselmo mexe ligeiramente a mão, mas Romeu não vê e sai do quarto. Escorrem as lágrimas dos olhos de Anselmo. Odília espera Romeu mas tenta não se denunciar. Romeu vai embora e Odília liga a alguém a avisar que têm de arranjar outra solução.

Vítor, Rebeca, Luís e Rute continuam sem saber de Shakira e Márcio. Trocam insultos entre todos quando eles chegam. Shakira conta a razão de terem desaparecido. Rebeca fica a sentir-se orgulhosa de Márcio.

Sandra faz um story para o Instagram a explicar o fim do seu relacionamento com Leandro. Ângela questiona Sandra sobre o vídeo que ela fez mas a jovem enfrenta-a sem medo e sai. Mel chega à editora e vai para estúdio. Gabriel diz a Leandro para ir ter com ela, mas ele não quer e sai.

Mel terminou de contar a Linda sobre a relação do pai e de Vanessa. Romeu fala com Vanessa sobre Anselmo e ela fica tensa. Vanessa recebe um telefonema a avisar que os clientes, que foram à hamburgueria no dia anterior, estão com sintomas de intoxicação alimentar.

Cajó dá uma entrevista sobre Romeu, fazendo-se de vítima e falando mal dele.

Ramon amarra Odília e bate-lhe para simularem um assalto. Pega em Anselmo e sai com ele do quarto. Quando Ramon desce as escadas com Anselmo, Ângela entra em casa e pergunta onde é que ele pensa que vai. Ramon é apanhado de surpresa e os dois encaram-se.