Resumo: 104º Episódio - 19 de maio (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Leandro desabafa com Gabriel sobre Sandra, diz que não sente que esteja numa relação. Gabriel começa a apontar as ideias no caderno enquanto Leandro fala com ele. Sandra atende chamada de Rogério e fica desanimada com o que ele diz. Leandro entra e pergunta se está tudo bem. Rogério diz a Sandra que não consegue ser só amigo dela e tem de se afastar, desliga. Amadeu fica com pena dele. Rogério tenta ser forte. Mais tarde, fala com Rúben sobre Sandra e este tenta dar-lhe apoio.

Linda pergunta a Rute se aceita ir trabalhar para o café. Rute aceita e fala sobre Luís e de como está farta dele.

Bruno fica alarmado ao ver Sérgio ao seu lado, este diz-lhe que quer mais dinheiro. Adelaide e Cátia chegam com os primeiros calendários, ficam todos entusiasmados.

Leandro e Sandra estão desconcentrados nos ensaios. Cajó entra e reclama. Leandro não aguenta mais e é sincero com Sandra. Os dois percebem que pensam do mesmo modo, que são melhores como amigos do que namorados.

Mel defende Bruno e Linda fica aborrecida com a conversa. Romeu chega e Linda fala com ele, diz-lhe que não o vai deixar cair.

Lucas e Dora estão a preparar as coisas na casa quando Cátia entra. Lucas diz à tia que sente nojo dela. Cátia não aguenta e diz que Bruno está envolvido com Vanessa. Todos ficam em choque.

Estão todos sentados separadamente e Luís distribuí os testes de espanhol. Rebeca e Rúben fazem questões sobre o teste, mas Luís não responde, manda-os calar.

Lucas conta a Mel sobre o que a tia lhe disse sobre Bruno e Vanessa estarem juntos. Mel não quer acreditar, fica em choque.

Vanessa está animada a falar com Marisa sobre a festa quando Bruno chega à hamburgueria. Vanessa diz a Marisa que vai sair e já volta, sai com Bruno. Marisa fica atenta.

Vanessa e Bruno caminham de mãos dadas junto ao rio, quando Sérgio aparece e ameaça Vanessa apontando uma pistola à sua cabeça. Diz a Bruno para lhe pagar os três mil euros. Vanessa diz que paga e finge mexer na mala à procura do telemóvel para fazer a transferência. A mala cai e espalha-se tudo, ela dá uma cotovelada em Sérgio e quando este se prepara para empunhar a arma a Vanessa, Bruno atira-se a Sérgio e lutam pela arma. Nisto ouve-se um tiro, que deixa Vanessa em pânico. Ela corre para junto deles e os dois abraçam-se. Sérgio está morto, tentam esconder o corpo mas Vanessa não consegue. Bruno leva-a dali.

Linda acabou de falar com Lurdes sobre deixar o café e Rute começar a trabalhar lá. Linda diz que confia na mãe e Rute vai ajudá-la. Chegam duas fãs e Linda vai ter com elas. Lurdes fica dececionada porque acha que dava conta do recado.

Sandra e Leandro terminam o ensaio e saem do estúdio. Cajó conta a Ângela que eles terminaram e diz que sente a falta dela. Ângela sai e Cajó fica a sentir-se frustrado. Sandra conta a Ângela que já não namora com Leandro e a tia finge-se surpreendida, diz que quer que continuem a fingir serem um casal de namorados. Sandra e Leandro rejeitam mentir ao público e saem. Ângela fica irritada.

Linda tenta animar Romeu quando Ramon chega e diz que Romeu precisa de ir ver Anselmo, conta que Ângela está a matar o pai dele. Romeu não quer saber daquela família e diz que o pai já está meio morto. Linda diz-lhe que ele precisa de descobrir se é verdade o que Ramon lhe disse.