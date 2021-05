Resumo: 103º Episódio - 18 de maio (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Depois de ser confrontado, Bruno acaba por ser sincero com Linda e conta-lhe que simulou o assalto ao café no Luxemburgo para obter o dinheiro do seguro. Linda fica desiludida com ele e vai embora, deixando Bruno angustiado.

Luís entra em casa e puxa o filho para falar com ele sobre Sandra e dá-lhe dicas para ser a primeira escolha dela e conquistá-la, mas Rogério não quer falar sobre isso e diz-lhe que se soubesse assim tanto de mulheres, não estava sozinho. Luís fica deprimido.

Mel e Lurdes querem saber o que se passou com o dinheiro e Linda diz que houve uma confusão, mas Bruno vai resolver. Linda sai para o armazém e elas ficam desconfiadas.

Leandro tenta que Sandra desabafe. Ela não quer falar sobre o pai, vira-se na cama, de costas para ele e chora.

Odília diz a Ângela que vai dar o jantar a Anselmo. Ângela avisa-a para não se esquecer da medicação e falam sobre o estado dele. Odília sobe para o quarto, entra e fala para Anselmo enquanto ajeita as almofadas. Ele agarra no braço dela e olha-a nos olhos. Odília fica em choque. Odília aproxima-se de Anselmo e ele diz-lhe algo ao ouvido, ela diz que irá fazer mas que Ângela não pode saber que ele está melhor. Anselmo concorda, fechando e abrindo os olhos. Odília confirma que não está ninguém na sala e liga a alguém a avisar que tem de ir lá a casa por causa de Anselmo.

Linda está prestes a fechar o café quando Sandra entra, está preocupada com Romeu e não consegue falar com ele. Linda olha-a com pena.

Vanessa e Marisa falam sobre os novos menus da hamburgueria quando Cátia chega. Vanessa e Marisa saem para a cozinha e Cátia esconde-se na zona das casas de banho. Cátia tira os tecidos do saco que trouxe que cobrem uns sacos transparentes cheios de carne picada e vai para a cozinha. Regressa feliz com os sacos vazios.

Bruno treina e resolve enviar uma sms a Vanessa. Mel chega e pergunta o que ele e Linda estão a esconder. Bruno mente-lhe. A associação está fechada quando Vanessa chega. Bruno diz-lhe que não se arrepende do que se passou. Beijam-se com intensidade.

Linda entra no quarto de hotel e depara-se com Romeu de ressaca, obriga-o a ir tomar banho. Sandra entra no quarto e Linda sai. Sandra dá apoio a Romeu, que tenta não quebrar.

Emília recebe uma carta a informar que deixou de estar suspensa para passar a estar desempregada. Shakira chega e pergunta por Márcio, ela mente a Rebeca quando questiona sobre a mochila do filho estar mais cheia que o habitual.

Rute chega e pergunta por Shakira. Luís fica picado com as observações dela sobre ele e começa a provocá-la. Ela afasta-se para não ceder à tentação e Luís sorri.

Rebeca entra toda animada a cantar. Cátia sai da zona das casas de banho com o seu saco e agacha-se. Rebeca entra na cozinha e Cátia sai sem Rebeca a ver.

Mel diz à mãe que não acredita na história que ela e Bruno contaram. Lucas chega e diz que Rita está na sala à espera de Linda. Rita diz a Linda que ela vai ter que escolher entre ser cantora a tempo inteiro e desistir da música, pois não pode continuar no café a trabalhar e a cantar. Linda aceita.

Cajó conta que existe um jornalista que quer saber os podres de Romeu. Ângela diz-lhe para abrir a boca e pedir que não seja dito o nome dele como fonte.