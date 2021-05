Resumo: 102º Episódio - 17 de maio (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sandra pergunta a Leandro porque a música parou mas ele não percebe o que se passa. Romeu está cheio de raiva, empurra Cajó quando passa e manda todos embora. Sandra chega e tenta acalmar Romeu. Ângela provoca-o.

Lurdes fala ao telemóvel com uma amiga sobre o concerto de Linda. Dora mostra as fotografias do calendário a Lucas e ele fica com ciúmes. Adelaide vê a apresentação que Lucas preparou para a casa museu. Não está muito confiante, mas quando o ouve a falar do dinheiro que podem ganhar, aceita. Dora fica feliz.

Rúben entra na sala. Jéssica não resiste e beija-o. Rúben pergunta quando é que vão viver juntos. Jéssica diz-lhe que ainda é cedo, para irem com calma. Rúben fica dececionado.

Tó Quim entrega o relógio a Júlio, ele diz-lhe que troca por outro. Tó Quim aceita e vai buscar cervejas. Júlio olha para o relógio que não funciona e guarda-o, contrariado.

Romeu está devastado, entra no quarto e bebe uma miniatura. Recebe uma sms de Linda e fica ainda mais abalado. Aperta o trevo na mão e bebe mais.

Sandra conta à mãe que a tia comprou todos os bilhetes do concerto, apareceu ela, Anselmo e a imprensa. Vanessa revolta-se com Ângela porque acaba de prejudicar Sandra, que tinha o sonho de cantar com o pai. Ângela manda Vanessa calar-se ou conta o segredo dela. Vanessa não se fica e diz que se ela fizer isso, vai conhecer uma outra Vanessa.

Romeu explica o que se passou a Linda e pede ajuda para voltar a ser quem era, diz que sozinho não consegue. Romeu dá-lhe os parabéns pelo concerto dela.

Ângela e Cajó estão felizes pela queda de Romeu. Ângela paga a Cajó e este tenta aproximar-se, mas ela rejeita-o. Ele quer saber mais sobre os planos dela mas Ângela não diz.

Lucas e Mel falam sobre o concerto de Romeu. Lurdes entra e pergunta por Linda, começam a falar sobre o que se passou com Romeu. Mel acha estranho o que aconteceu.

Bruno, Serafim e Tó Quim falam sobre o calendário. Emília dá a Rebeca três desenhos de Rúben quando Vítor entra e ela disfarça. Rebeca elogia Vítor e ele fica derretido.

Gabriel e Leandro falam sobre o concerto de Romeu. Leandro pergunta porque o telemóvel dele não para de tocar, Gabriel mostra a APP. Sandra chega e fala sobre o mini show da hamburgueria.

Romeu fala sobre o que a imprensa tem escrito sobre ele, está em baixo. Linda atende a chamada de Lurdes, que diz que o fornecedor está no café e não entrega nada até elas pagarem o que devem. Linda fica em choque ao perceber que Bruno realmente nunca pagou.

Cajó pede desculpa a Mel pelas atitudes dele. Ela fita-o nos olhos para entender se está a ser sincero. Ele pergunta se viu algo estranho com Anselmo e ela diz para perguntar a Ângela.

Vanessa diz a Ângela que ela está a perder o controlo. Falam sobre Sandra e Ângela diz-lhe que, finalmente, ela está a ser mãe, mas com a filha errada.