Resumo: 101º Episódio - 14 de maio (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno tenta falar com o filho sobre o caso que teve com Cátia, mas Lucas acha que o pai traiu a mãe. Vítor chega e avisa que houve um acidente na barbearia. Bruno e Lucas saem. Vítor fala com Adelaide sobre o calendário, diz que não quer fazer parte.

Bruno entra na barbearia e pergunta o que se passou. Rogério mostra o corte no dedo e queixa-se que está tonto. Bruno pede o kit a Lucas, que não para de olhar para o corte, começa a ficar pálido e desmaia. Rute goza com Luís por causa da farda nova. Ele atende a chamada de Amadeu e diz a Rute o que se passou com Rogério.

Sandra, ainda nervosa, fala com Vanessa sobre Anselmo estar ali em casa e sobre o concerto de Romeu. Vanessa olha-a, num misto de sentimentos.

Romeu termina de dar uma entrevista. Linda oferece-lhe um trevo e Romeu fica comovido.

Vítor reclama por causa do calendário. Dora chega e pergunta a Serafim se trouxe tudo o que pediu. Rúben e Jéssica são carinhosos um com o outro. Está tudo pronto para a sessão fotográfica. Serafim é o primeiro, a seguir Tó Quim é fotografado com um urso de peluche. Rúben e Jéssica tiram foto com o Sr. Gilberto.

Mel diz a Odília que quer ver Anselmo, fala com ele quando Vanessa entra e diz-lhe que não a quer ali. Mel irrita-se e sai.

Cátia fotografa a equipa da hamburgueria fardada para promover o seu trabalho. Rebeca fica a saber que decorre a sessão fotográfica dos bombeiros para o calendário e sai para lá indignada porque ninguém a avisou.

Vítor atrapalha-se com tantas ordens e dá uma pancada nos óculos. Bruno e Lucas também são fotografados. No final, todos tiram uma foto com um gorro de natal.

Sandra e Romeu ensaiam. O baterista falha uma batida e Romeu, nervoso, reclama. Sandra acalma o pai, faz uma live com ele para a sua página das redes sociais e voltam a ensaiar.

Ângela fala com Anselmo enquanto lhe dá a medicação. Vanessa chega e diz que Mel esteve ali. Ângela diz que não a quer mais lá em casa e pede-lhe para deixar de fazer filmes na sua cabeça.

Sandra reclama do trevo e retira-o. Dá força ao pai. Romeu sobe a palco no momento em que o pano sobe e fica em choque. Vê a sala sem público, só lá está Ângela e Anselmo. Ângela sorri vitoriosa. Romeu fica devastado.