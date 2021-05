Resumo: 100º Episódio - 13 de maio (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Romeu não acredita que Anselmo casaria com ela de livre vontade e acusa-a de estar a extorquir dinheiro da indeminização. Ângela continua a discutir com ele e Romeu rasga a carta do processo em pedaços e atira-os na cara dela. Ângela sorri, mantendo-se vitoriosa.

Tó Quim serve duas minis a Rúben e a Serafim. Rúben olha para os desenhos expostos de Emília e Tó Quim mete-se com ele. Cátia chega e diz a Serafim para a esquecer.

Sandra chega a casa e pergunta pela mãe. Odília diz que ela foi trabalhar. Sandra sobe as escadas apressada e, ao entrar no quarto da mãe, fica em choque ao ver Anselmo deitado. Ângela conta-lhe que casou com ele. Sandra fica sem reação e sai. Ângela vai atrás dela. Sandra entra no quarto, começa a vestir-se e a maquilhar-se. Ângela tenta falar com ela, mas Sandra diz que a tia enlouqueceu de vez.

Vanessa sorri e apresenta os funcionários da hamburgueria com as novas fardas. Vítor chega e tenta tapar Rebeca, mas ela provoca-o, deixando-o rendido.

Lurdes reclama com Cátia por causa de Bruno. Cátia diz que ele vai ser dela. Lurdes fica arrepiada com as palavras dela e o ar obcecado da filha.

Lucas encara Bruno, pergunta ao pai se é verdade que dormiu com Cátia. Bruno admite que sim. Lucas diz que não o conhece como pensava e sai muito desiludido.

Linda e Romeu brindam ao sucesso. Linda diz-lhe que não vai poder estar no último concerto dele, mas vai estar a torcer sempre por ele.

Sandra preparou tudo para estar a sós com Leandro. Ele chega com Rogério e Sandra fica sem jeito. Rogério diz que vai embora, mas Leandro não deixa. Sandra e Rogério tentam disfarçar o constrangimento que sentem.

Odília entra com um tabuleiro para dar a refeição a Anselmo, mas Ângela diz que trata dele. Odília sai e Ângela pega nos comprimidos que ele deve tomar e troca-os. Vanessa entra nesse momento e fica chocada. Odília ouve a conversa, desce as escadas e, com os nervos que sente, cai. Pega no seu telemóvel e liga a Ramon. Vanessa sai e Ângela fica tensa. Vanessa liga a alguém, espera que atendam, enquanto pega nas suas coisas para sair.

Mel nota que Lucas não está bem. Ele mente sobre a discussão que teve com o pai. Acaba por ser frio com ela e magoa-a com duras palavras.

Bruno está em choque com o que Vanessa acabou de contar sobre Anselmo. Vanessa elogia Bruno, acha que ele é muito correto. Ele sorri, mas o seu pensamento já está longe dali, mesmo quando Vanessa diz que sente que o conhece desde sempre.

Rita acorda com as mensagens do telemóvel de Gabriel, que entra no quarto e começa a falar e a mostrar as fotografias das mulheres. Rita fica furiosa e pede para ele desligar as notificações.

Vanessa entra em casa e não vê Ângela. Esta pergunta onde ela foi e Vanessa diz que não tem nada a ver com isso. As duas continuam zangadas.

Adelaide pergunta a Dora que confusão é aquela, ao entrar em casa. Dora diz que vai fazer uma produção para a sessão fotográfica do calendário dos bombeiros. Adelaide fica curiosa e Dora convida-a para ser sua assistente.

Sandra fala com Leandro sobre o concerto em dueto com Romeu, acredita que vai ser bom. Leandro dá força a Sandra embora se sinta em baixo com o casamento da tia com o Anselmo.

Mel quer saber o que se passa com Lucas. Linda entra e fala sobre Anselmo estar casado com Ângela e Mel fica em choque. Cátia entra com os fatos que fez para Linda. Lucas evita a tia e sai rapidamente. Mel comenta que ele está assim desde o dia anterior.

Na hamburgueria, o Dr. Saraiva entrega os documentos do divórcio e da partilha de bens a Romeu para assinar. Ele reclama porque tem de pagar uma indeminização à editora e precisa do dinheiro. O advogado aconselha a assinar para benefício da filha e porque Vanessa não tem culpa das decisões da editora. Romeu, cansado, assina os papéis.

Ângela fala com Paulo, que será um falso fisioterapeuta. Paulo estranha ser pago para não fazer nada e aceita as condições dela. Entretanto, Odília entra no quarto e troca a medicação de Anselmo pela correta, diz-lhe que vai tomar conta dele.