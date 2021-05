Resumo: 99º Episódio - 12 de maio (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gabriel está inseguro com o resultado da letra que escreveu. Leandro entra e Gabriel dá-lhe os parabéns. Leandro lê a letra e diz-lhe que gosta.

Mel está sozinha a cantar a sua música quando Leandro entra. Ela apercebe-se da presença dele e canta-lhe os parabéns. Os dois olham-se nos olhos, muito próximos, num momento de intimidade.

Vanessa fica em choque ao ver Anselmo em sua casa. Fica a saber que Ângela e ele estão casados quando esta mostra a certidão de casamento. Ângela diz que agora são família e Vanessa tem de aceitar e ajudar o cunhado. Esta chama Odília e pede para preparar o quarto de Vanessa, que será o dela e Anselmo para terem mais privacidade. Odília fica em choque.

Mel e Leandro estão muito próximos quando Sandra entra. Mel sai. Sandra oferece-lhe um beat maker portátil. Leandro fica feliz ao ver o presente desejado.

Romeu diz a Linda que Anselmo já teve alta. Ele diz que quando recuperar a editora, quer Linda com ele. Linda diz que não vai sair da editora onde está. Romeu não gosta do que ouve.

Na barbearia, Rogério termina de atender um cliente e disfarça o nervosismo ao ver Leandro. Leandro diz-lhe para ele ir jantar lá a casa. Rogério fica desconfortável com o convite.

Amadeu entra com mobília nova em casa enquanto Adelaide dá indicações onde colocar. Ela fala sobre o casamento, mas Amadeu não gosta da ideia, gosta de ser solteiro.

Júlio fala sobre os netos. Lurdes diz-lhe que quando forem grandes já não querem saber deles. Júlio vai para roubar dinheiro, mas disfarça, estendendo-o a Lurdes.

Jéssica manda embora as raparigas que estão a ver os esboços de Rúben na exposição. Bruno pede a Cátia para deixar Vanessa em paz.

Ângela coloca a música de Romeu a tocar enquanto Anselmo continua sem reagir. Ela sorri sádica para ele enquanto lhe faz festas no cabelo.

Vanessa arranca o cartaz do concerto de Romeu da parede. Rebeca Sofia reclama e Vanessa é rude com ela, dizendo que não quer nada ali que promova Romeu. Cátia chega e entrega as fardas a Vanessa.

Romeu mostra a Linda a carta que recebeu da editora a pedir um milhão de euros. Linda fica estupefacta. Romeu diz que vai falar com o advogado dele.

Odília ouve uma conversa de Ângela com Ramon, em que ela diz que já não precisam dele, mas ele não quer deixar de trabalhar para Anselmo. Ângela diz-lhe que ele pode escolher sair a bem ou a mal. Ramon fica tenso.

Adelaide pergunta a Lurdes por que razão anda a tricotar camisolas para oferecer a Amadeu, seu futuro marido. Lurdes ironiza e diz que lhe pediu para não aceitar Cátia em sua casa e ela aceitou, portanto abriu uma guerra com ela e agora são inimigas. Adelaide diz que Cátia não é nenhum anjo e anda enrolada com Bruno. Lurdes fica furiosa. Serafim diz a Bruno que não vai esquecer o que ele fez a Cátia e sai. Lurdes entra e pergunta a Bruno se é verdade que ele teve um caso com Cátia. Ele diz que não estava bem e dá a entender que foi Cátia que se insinuou. Lucas ouve e sai em choque. Bruno fica muito tenso com o confronto de Lurdes que sai furiosa com ele. Lucas continua em choque com o que ouviu sobre o pai e a tia e desabafa com Dora que a família dele acabou.

Linda fala com Rita sobre uma das datas coincidir com o último concerto de Romeu. Rita diz que não podem mudar. Mel chega e falam em sair à noite juntas.

Romeu e Ângela discutem quando Odília chega com Anselmo. Romeu fica em choque ao ver o pai ali em casa.