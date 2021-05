Resumo: 98º Episódio - 11 de maio (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na hamburgueria, Romeu acaba por ceder e Cajó fica feliz.

Linda e Lurdes chegam a casa. Lurdes reclama com Cátia e ela explode com a mãe. Lurdes fica magoada e vai para o quarto. Linda pergunta à irmã o que se passa com ela, mas Cátia não fala e vai embora.

Ângela fala com Vanessa sobre Anselmo, acha que devem apoiá-lo quando sair do hospital. Vanessa diz que ele podia morrer e assim terminavam os problemas. Ângela conta que Mel tem ido ao hospital e Vanessa sente-se a perder forças.

Cátia entra furiosa na sala de treinos e acusa Bruno de a ter trocado por Vanessa. Ele fica incomodado quando percebe que ela o seguiu e altera-se, diz que alguém que envia mensagens a fazer-se passar por outra pessoa só pode estar desequilibrada. Diz-lhe ainda que foi tudo um erro entre eles. Cátia fica a sentir-se se profundamente sozinha.

Mel chega ao café e diz a Lurdes e Lucas que foi ver Anselmo ao hospital. Eles ficam indignados e não entendem a proximidade dela a alguém que raptou a mãe. Mel conta que ele vai ter alta.

Dora assusta Jéssica com as suas ideias para tornar a casa de Adelaide numa casa assombrada para visitas turísticas. Dora pede o apoio dela para convencer a avó e Jéssica aceita.

Sandra chega e pede para falar com Rogério. Ela quer saber o que se passa. Rogério é sincero e diz-lhe que não consegue ser só amigo dela. Sandra percebe que está a perder o seu único amigo, mas em respeito dá-lhe um beijo na cara e sai. Amadeu diz que ele é cego para não ver que ela gosta dele.

Linda e Romeu falam sobre Anselmo e como a situação dele mexe com Romeu. Ele diz que não quer envolver-se. Linda pergunta pelo concerto dele e dá-lhe apoio. Romeu diz que vai ser a última vez mas fica pensativo quando Linda diz que é só uma pausa e vai regressar em grande.

Na hamburgueria, Bruno fala com os filhos. Eles entendem o pai e dizem que Romeu nunca irá substituí-lo. Rebeca chega com um cartaz a anunciar o último concerto de Romeu.

Rute passa a ferro enquanto vê Shakira e Luís de volta dos testes de espanhol. Shakira atende a chamada da mãe, mas fica triste porque ela teve de desligar à pressa. Rute fica com pena dela e diz a Luís que a culpa é dele.

Emília recebe Rúben, que vem pedir à ex-namorada que retire a exposição com desenhos com a imagem dele. Emília diz que só retira os quadros quando os vender porque precisa de dinheiro.

Amadeu senta-se e cai do cadeirão. Diz a Adelaide que vão comprar mobília nova.

Gabriel está sem ideias para músicas, pega no telemóvel e cria um perfil para ele. Faz match com Rita! Ela vê no seu telemóvel a notificação de um super like e fica furiosa quando vê que é ele. Confronta-o e ele diz que só quer uma nova oportunidade. Ela sai furiosa e Gabriel sente-se derrotado.

Na editora, Sandra combina uma surpresa para Leandro. Ele ouve-a e não evita sentir carinho por ela. Quando ela o vê, ele finge que não ouviu nada. Cajó e Romeu discutem o alinhamento do concerto. Preparam-se para ensaiar.

Vanessa entra e Bruno diz-lhe que falam depois noutro sítio. Ela aceita e vai ter com Cátia. Cátia esconde a raiva que sente e diz a Vanessa que as fardas vão ficar mais caras.