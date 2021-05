Resumo: 96º Episódio - 7 de maio (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na sala de treinos da Associação, Cátia limpa a ferida a Bruno, que diz que não era preciso ela ter vindo. Bruno diz que precisa de estar sozinho e sai. Cátia fica com ódio e sai atrás dele.

Dora entrega um casaco de Eça de Lima para Lucas vestir, mas ele rejeita. Ela não percebe como é que ele quer transformar a habitação numa casa de visitas guiadas. Falam sobre como convencer Adelaide daquela ideia. Os dois agarram-se, desequilibram-se e caem sobre o cadeirão com o pé serrado. Dora provoca-o e os dois vão para um dos quartos.

Júlio mente sobre a pulseira de ouro, diz que era da mulher dele. Ele tenta que Amadeu compre a pulseira, mas Amadeu diz que não irá esquecer o gesto.

Márcio e Shakira ensaiam. Márcio pára e Shakira irrita-se com ele ao ponto de dizer que arranja outra pessoa para dançar. Márcio não percebe porque é que ela quer tanto ganhar o concurso. Rebeca pede desculpa por chegar atrasada e Luís continua a aula. Shakira e Márcio entram na sala e começam a assistir à aula mas perdem a paciência.

Romeu fala sobre o divórcio com Vanessa, diz que quer avançar com os papéis rapidamente e ela concorda. Romeu sugere dividir os bens e o dinheiro a meio mas ela diz que merece mais do que ele, por ter vivido na sombra para ele brilhar. Pede para ele deixar as chaves pois já não mora ali. Romeu fica furioso.

Rogério e Rúben falam sobre o amor. Rúben diz que não tinha percebido que tinha deixado de amar Emília e Rogério acaba por falar sobre Sandra e como os dois encaixam, tirando o pormenor dela estar com Leandro. Jéssica chega com mais bebidas e diz a Rogério para ficar e ver o jogo com eles.

Romeu entra no café e pede desculpa a Linda e à família dela. Cátia finge que fica sem bateria e pede o telemóvel a Mel para tirar uma fotografia a Linda e Romeu. Cátia envia uma sms a Bruno em nome de Mel.

Ângela diz a Vanessa para lutar por cada cêntimo no seu divórcio. Vanessa está cansada de dramas e não quer mais guerras. Ângela diz que Anselmo tem hipóteses de sobreviver.

Sandra diz a Leandro que está a preparar algo para o aniversário dele. Ela beija-o e ele corresponde, fazendo um esforço para afastar Mel do pensamento.

Gabriel pede a Rita um autógrafo. Ela diz que ainda não se esqueceu do que ele fez. Ambos caem na cama pensativos.

Romeu acaba de chegar com bolinhos e vê que fizeram o prato favorito dele. Lurdes chama todos para a mesa. Cátia mostra-se cínica. Tocam à campainha. Lucas abre a porta, vê Bruno e fica nervoso. Bruno ouve risos e avança para a cozinha. Lucas segue-o aflito.

Bruno fica cheio de raiva ao ver Romeu com a sua família e acaba por falar da sms que recebeu de Mel. Linda expulsa-o e Cátia vai atrás dele. Cátia tenta aproximar-se dele e Bruno, num gesto de raiva, puxa-a para si e beija-a.

Cajó pede desculpa a Ângela pelo modo que tem agido. Esta diz para ele se colocar no sítio dele e ser esperto, se não é ela que acaba com ele.

Romeu diz a Mel que Ângela não lhe pode fazer nada por causa do seu contrato. Mel e Lurdes saem para dentro e Lucas vai ter com Dora. Linda e Romeu beijam-se.