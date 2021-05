Resumo: 95º Episódio - 6 de maio (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Adelaide fala com Amadeu sobre a casa precisar de obras, mas ele desvaloriza e diz que a casa está boa.

Depois de Rebeca contar que viu Jéssica e Rúben juntos, Emília entra em casa de Rúben e pergunta se a traiu com Jéssica. Rúben acaba por ser sincero com ela e diz que houve um beijo. Emília fica furiosa e sai, deixando-o abalado.

Lucas chega e mostra ao pai o seu diploma. Bruno é bruto com ele e manda-o começar a trabalhar amanhã. Jéssica tenta ser simpática, mas Bruno hesita.

Emília chega e diz a Adelaide que já tem tudo pronto para a exposição. Adelaide gosta da rapidez.

Sandra resolve desabafar com Vanessa sobre Leandro. Vanessa diz-lhe que está no direito de estar confusa.

Cajó está embriagado e tem um ataque de raiva. Luís não gosta da atitude dele e avisa Rebeca que só sai dali quando Cajó sair também.

Lurdes reclama com Cátia, diz que desde que Bruno saiu de casa que ela anda feliz. Cátia diz que ela anda a ver coisas onde não existem.

Bruno não aguenta e liga a Linda. Ele fala sobre o lançamento dela amanhã e diz-lhe que nunca lhe desejou mal. Depois de Linda desligar a chamada, Mel diz que não pode ir ao lançamento do novo disco por causa da editora. Linda fica com raiva.

Vítor entra na sala e depara-se com Emília de volta dos seus desenhos. Pergunta se aquilo é para exposição e ela confirma.

Linda discute com o produtor porque quer Romeu com ela e não quer os jornalistas presentes. Romeu diz-lhe que não vai para não a prejudicar. Ela insiste e diz que Ângela marcou uma sessão fotográfica para Mel não estar ali hoje.

Ângela está ao telemóvel quando Leandro entra. Ele diz que gostava de ensaiar com Sandra mas tem um problema. Os dois saem. Sandra está perto de Cajó quando Ângela entra com Leandro, tentam acordá-lo. Sandra chama-lhe um táxi e Cajó pergunta por Anselmo. Ângela diz a Mel para não se esquecer da sessão fotográfica. Leandro diz-lhe para ir ao lançamento da mãe e sai com Sandra.

Bruno diz a Cátia para ela ir ao lançamento da irmã, mas ela não quer ir. Cátia acha que Bruno está sempre a defender Linda mesmo depois do que ela lhe fez. Bruno cerra os pulsos nervoso, não gosta dos comentários dela.

O café Disco Disse está decorado com imagens de Linda e do seu novo álbum. Linda dá uma entrevista a uma jornalista. Bruno entra e depara-se com Romeu ali, provoca-o dizendo que ele quer aproveitar-se da fama de Linda e que ela ainda o vai trocar. Romeu fica furioso e dá-lhe um murro. Bruno cai, fazendo um grande estardalhaço. As atenções viram-se todas para eles. Bruno faz-se de vítima com a mão na boca e Romeu enfrenta-o. Linda fica em choque. Romeu pede desculpa a Linda e negoceia com a jornalista, dá-lhe um exclusivo em troca de publicar o que acabou de acontecer.

Na editora, Ângela chega cansada a queixar-se de Anselmo no hospital e de Cajó em coma alcoólico. Sandra conta à tia que Mel não está e deixou o fotógrafo pendurado. Ângela fica furiosa.