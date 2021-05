Resumo: 94º Episódio - 5 de maio (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cajó segue Ângela para o gabinete e fala sobre o que se passou com Anselmo no dia anterior. Cajó diz que Anselmo não pode viver. Ele sai e Ângela fica preocupada.

Vanessa fica em pânico quando Bruno lhe conta o que Mel lhe disse. Bruno diz que Mel não acreditou quando Anselmo disse que ela é filha dele e que atribuiu ao AVC. Vanessa acha que se ele sobreviver, vai contar a verdade a Mel.

Linda e Romeu falam sobre Anselmo. Linda recebe uma chamada da editora, conta a Romeu que querem lançar o disco dela.

Mel chega e pergunta por Anselmo a Sandra, que lamenta ele ainda não ter morrido. Mel lembra que ele é seu avô mas Sandra diz para Mel ficar com ele já que se dão bem. Sandra acusa-a de ser capaz de tudo por dinheiro e sucesso. Mel vai para bater em Sandra quando Leandro se mete e defende Sandra.

Lurdes pede a Lucas para tomar conta do café e sai. Amadeu e Rogério conversam quando Lurdes entra. Lurdes oferece uma camisola a Amadeu, ele não gosta, mas veste-a. Ela vai embora e Amadeu despe-a.

Shakira e Márcio contam o dinheiro, não chega ainda para tudo mas já dá para pagar os fatos a Cátia. Márcio pensa em Emília e pergunta a Shakira se acha que vão olhar para ele se ganharem. Shakira entrega o dinheiro a Cátia. Esta vê Bruno e vai perguntar se está tudo bem. Bruno é bruto com ela. Serafim entra e defende-a mas fica desconfiado.

Rebeca fica furiosa ao ver Rúben e Jéssica juntos. Vai ter com eles e discute com Rúben por causa de Emília. Jéssica diz a Rúben que não precisam de assumir nada ainda.

Ângela chega a casa e fica surpreendida por ver Vanessa a beber. Vanessa conta-lhe sobre Anselmo e Mel. Ângela fica pensativa.

Alguém observa Anselmo. Aproximam-se duas mãos que tiram a almofada debaixo dele e a pressionam contra o rosto dele, com a intenção de matá-lo.

Mel pergunta em que quarto está Anselmo. A enfermeira diz o número e ela avança na direção do quarto. Cajó está debruçado sobre Anselmo a sufocá-lo com uma almofada, mas assim que Mel entra no quarto, ele disfarça e sai. Mel agarra na mão de Anselmo, e fala para ele. A mão de Anselmo reage à sua voz.

Linda diz a Lucas que querem lançar o novo disco dela, já no dia seguinte, no café. Luscas diz que a ajuda a dar um jeito ao espaço. Falam do feitio de Lucas e este diz que ainda não aceitou Romeu e precisa de tempo. Linda fala sobre Mel estar muito apegada a Anselmo e fica apreensiva.

Sandra desabafa com Romeu sobre Mel. Ele não gosta da maneira que ela fala de Mel. Sandra fica comovida quando ele lhe diz que quer que ela encerre o último concerto dele.

Vítor mostra o carro novo a Rebeca. Ela fica fascinada com a tecnologia do carro. Está feliz com a escolha do marido, diz que o carro foi feito para ela.

Amadeu dá indicações a Rogério quando Leandro chega e fala com Rogério sobre jantarem juntos com Sandra. Rogério sente-se encurralado.

Rebeca puxa por Emília e fala sobre Jéssica e Rúben estarem juntos. Ela não acredita pois sempre pensou que Jéssica fosse lésbica.

Cajó está furioso. Gabriel chega e pergunta se está tudo bem. Cajó é bruto com ele e sai para o estúdio. Ângela combina uma produção exclusiva para Mel.