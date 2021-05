Resumo: 93º Episódio - 4 de maio (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Romeu e Linda estão a chegar a casa dela quando Romeu recebe uma chamada de Ângela a contar o que se passou com Anselmo. Romeu diz que não quer saber do pai, mas fica inquieto.

Vanessa fala com Cátia sobre as ideias que tem para renovar a hamburgueria. Bruno chega e cumprimenta Vanessa com cumplicidade. Cátia fica com ciúmes. Rebeca entra e rebaixa Vítor.

Emília está a pintar quando Márcio entra e para ao vê-la. Ela fala com ele mas ele sai disparado para dentro. Emília estranha a atitude.

Jéssica está a ver o jogo de futebol quando Rúben entra com pizzas. Festejam o golo, olham-se e beijam-se.

Bruno abraça Mel. Ela fala com ele sobre o que se passou com Anselmo. Mel diz a Bruno que ele lhe chamou de filha. Bruno fica apreensivo.

Cajó está sentado na cadeira de Anselmo a beber do seu whisky e fala com Ângela ao telemóvel sobre Anselmo, diz-lhe ironicamente que era uma pena ele morrer. Ângela diz que Anselmo não está bem e caso sobreviva terá sequelas graves. Romeu chega e pergunta a Ângela como está o pai. Segue para o quarto dele e olha o pai, num misto de raiva e sofrimento.

Lucas está animado e fala sobre o curso que tirou. Lurdes não confia muito em cursos rápidos.

Amadeu e Rogério dizem a Júlio que o vão ajudar com a venda dos produtos. Rogério atende a chamada do filho dele e mente. Júlio agradece-lhe.

Mel acabou de entrar em casa e Linda pergunta sobre o que se passou. Ela não quer contar detalhes para Linda tirar gozo da situação. Linda fica indignada, pergunta se a filha não a conhece.

Adelaide e Cátia falam sobre o quarto. Cátia fala do colchão que não é confortável e Adelaide diz que tem muito gosto que ela fique, pede o primeiro mês adiantado e diz que vai organizar um jantar de boas-vindas. Adelaide olha para as urnas e pensa quando é que Amadeu faz dela viúva.

Gabriel mostra a Leandro a letra que escreveu. Leandro acha muito lamechas. Falam de Rita, de Sandra e de Mel, quando Sandra chega com pizzas. Gabriel decide ir embora, mas Leandro insiste que ele coma com eles. Sandra fica aborrecida e manda uma sms a Rogério.

Shakira percebe que Rogério recebeu uma sms que o deixou feliz, mas depois ficou com um ar triste. Pergunta a Rogério o que se passa e ele tenta disfarçar. Shakira fala o que ela e a mãe sentiam quando Luís ia embora e Rogério mostra-se penalizado porque sabia que o pai vinha para a família de Portugal. Ela aconselha o irmão a gostar de quem gosta dele. Rogério elogia a maturidade dela.

Rebeca chega a casa e diz a Vítor que compreende a razão dele agora estar ao balcão. Ele pergunta quem lhe contou, mas ela não diz e sai. Vítor pergunta a Emília se foi ela.

Estão todos confusos sem perceber porque Ângela quis fazer uma reunião na editora de manhã. Ângela chega e diz que Anselmo já não corre risco de vida, mas ainda está em observação.