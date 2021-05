Resumo: 92º Episódio - 3 de maio (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Romeu está perdido nos seus pensamentos quando Linda entra e pergunta se ele tem a certeza da decisão que tomou. Romeu acha que não vai ser fácil parar depois de tanto tempo dedicado à música. Desvia as atenções para Linda, dizendo que deviam estar a celebrar o sucesso dela.

Sandra fala com Leandro sobre ele andar estranho. Leandro continua a disfarçar que está tudo bem, mas sente-se incomodado. Sandra fica pensativa.

Ângela chega a casa e Vanessa pergunta onde dormiu. Ângela conta que esteve com Anselmo. Vanessa quer que ela tire Mel da editora, não quer a filha perto dele. Receia que ele conte tudo a Mel e Vanessa fique sem a Sandra e sem a filha de sangue.

Bruno pergunta por Lucas, entrega-lhe panfletos de cursos mas ele diz que já tratou de tudo e sai. Mel e Bruno seguem para a cozinha onde encontram Linda. Bruno não aguenta e provoca-a por causa de ter atuado em frente aos filhos. Linda diz-lhe que os filhos já são adultos. Bruno pergunta se o próximo passo é contar que Mel não é filha dele e sai revoltado, lamentando os anos que se dedicou a Linda.

Jéssica despede-se de Dora e Adelaide quando Rúben entra. Jéssica lamenta ele não ter ido à sua despedida e Rúben diz que era só para quem se despedia dela, que não é o caso dele que vai com ela para onde ela for. Jéssica puxa-o e beija-o.

Rute não consegue tirar os olhos de Luís. Ele começa a falar em espanhol para ela. Luís aproxima-se dela e ela borrifa-o com água, disfarçando o que sente por ele.

Vítor esconde-se quando vê Emília, mas ela pergunta o que ele faz ali agora. Serafim entra e quer dar de novo a pulseira a Cátia, mas esta recusa e sai atrás de Bruno.

Cátia entra e pergunta a Bruno se está naquele estado por causa de Linda. Bruno é bruto com ela. Cátia faz-lhe uma festa na cara e abraça-o.

Linda e Lurdes falam sobre Cátia quando o estafeta chega e pergunta por Linda, entrega-lhe um ramo de flores. Linda lê o bilhete, sai do café e vê Romeu na sua antiga mota, fica sem palavras. Ele estende-lhe o capacete e Linda coloca-o sem hesitar. Vanessa assiste a tudo sentindo-se destruída.

Emília chega e conta as novidades a Rebeca sobre a sua exposição no quartel. Emília conta a Rebeca que viu Vítor a servir cafés. Rebeca, incrédula, acha que Emília confundiu Vítor com Tó Quim.

Jéssica chega à associação de Bombeiros com Rúben e diz que já não vai embora. Adelaide fica feliz com a notícia.

Mel canta no estúdio da editora. Cajó não entende porque Anselmo faz tudo para agradar a Mel, diz a Ângela que deviam juntar-se para derrotar Anselmo e que ele vai acabar por querer livrar-se dela também. Anselmo entra sem eles darem conta e expulsa Cajó da editora.

Cajó entra atrás de Anselmo no gabinete, tentando argumentar com ele, mas sem sucesso. Anselmo não o quer ver e olha para ele com nojo.

Mel vem do estúdio e ouve os berros de Anselmo. Cajó sai a chorar e esbarra nela. Mel entra e pergunta se está tudo bem. Anselmo sente-se mal e olha para ela chamando-a de filha e desmaia. Mel fica em choque e chama ajuda. Ângela e Cajó ouvem Mel a gritar e correm para o gabinete. Ângela finge-se preocupada e Mel chama uma ambulância.