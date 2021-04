Resumo: 91º Episódio - 30 de abril (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Amadeu dá conselhos a Rogério sobre o amor, mas ele continua desanimado.

No café Disco Disse, todos do quartel se juntam para a despedida de Jéssica, que desiludida não consegue tirar os olhos da porta à espera de Rúben. Serafim aproveita e vai falar com Lurdes sobre Cátia, seguiu os seus conselhos e deu em nada.

Romeu dá força a Linda para subir ao palco. Ela canta a sua música “Sonho Destruído” e o público vibra. Anselmo liga a Ângela, que está segura que vai ser a destruição dos dois. Nesse momento, Linda chama Romeu ao palco para cantarem a música dos dois e dar os parabéns porque ele faz anos. Romeu tira o boné e avança entre o público para subir ao palco. Bruno, que assistiu emocionado à atuação a solo de Linda, ainda tenta agarrar um braço de Romeu. Bruno fica com raiva e sai dali. Mel acaba de entrar no recinto e fica chocada, de lágrimas nos olhos. O tema não é indiferente a ninguém que não ouviam “Do Lado do Amor” ser cantado pelos dois há muitos anos. Romeu agradece a generosidade de Linda e deixa todos em suspense ao dizer que aproveita para comunicar uma decisão que tomou.

Romeu comunica em palco que está cansado e não sabe quando vai regressar aos palcos. Linda fica angustiada e não consegue continuar a sua atuação, passando a apresentar Sandra e Leandro que sobem ao palco. Sandra canta descontraidamente e mostra-se sedutora para Leandro.

Adelaide e Jéssica falam sobre Rúben. Adelaide diz que vai sentir a falta dela. Jéssica corre para fora da sala para não chorar à frente da tia.

Amadeu tenta fazer as pazes com Júlio. Ele afasta-se e Amadeu atende o telemóvel de Júlio ao ver que é o filho dele. Fala descontraidamente quando Júlio tira-lhe o telemóvel, dizendo ao filho que era o colega de quarto, que tem Alzheimer. Amadeu pergunta o que se passou e Júlio acaba por explodir e dizer a verdade. Amadeu fica atordoado com tudo.

Shakira entra e vê Luís a corrigir os trabalhos de espanhol, começa a repreender os erros que ele está a fazer. Ela pede-lhe dinheiro em troca de ajuda e Luís aceita.

Lurdes está orgulhosa de Linda, dá-lhe os parabéns. Fala sobre Mel ter ido ao concerto. Romeu está dividido entre o orgulho que sente e a decisão que tomou.

Sandra vai tomar banho. Leandro pega no telemóvel e escreve uma sms para Mel, mas acaba por apagar. Lucas chega a casa e fala com Mel sobre o concerto, falam também sobre a relação de Sandra e Leandro e Lucas diz que não acredita que ele goste dela.

Dora está a fazer um vídeo para o Instagram quando bate numa das urnas que Adelaide tem na saleta que cai ao chão e se abre, espalhando as cinzas por todo o lado. Fica em pânico.

Gabriel fala com Rita sobre ela estar a dormir na sala. Rita vai para a sala e vê Dora a apanhar as cinzas. O quadro elétrico vai abaixo e as duas não percebem o que se passa. Dora acha que é o fantasma do falecido de quem as cinzas se espalharam no chão. Adelaide aparece e não entende o que se passou. Gabriel e Rita disfarçam.

Ângela e Anselmo falam sobre Romeu. Anselmo diz que ele fez aquele comunicado para se armar em vítima e ter o carinho das fãs. Ângela duvida pois viu como ele deixou Linda brilhar, diz que quer os dois separados. Vanessa chega e Anselmo aproveita para provocá-la, enquanto ela pergunta a Ângela se agora ele vai andar ali em casa. Ângela manda Vanessa descansar, diz que ela está com má cara. Anselmo provoca Ângela e os dois saem para ir para o quarto de hotel dele.