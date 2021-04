Resumo: 90º Episódio - 29 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Adelaide mostra a casa a Cátia e falam sobre as condições. Cátia aceita ficar com o quarto que era de Jéssica, o que deixa Adelaide feliz.

Sandra pergunta a Leandro se está tudo bem quando percebe que ele está distraído. Sandra pergunta se ele quer jantar com ela. Ele diz que hoje não é boa companhia e sai. Mel diz a Linda que ela não tinha o direito de ir falar com Leandro. Irrita-se e é bruta com a mãe.

Gabriel chega atrasado e pede desculpa a Rita. Ela pergunta o que ele quer. Ele é sincero com ela e fala dos seus sentimentos. Rita diz-lhe que precisa de tempo e sai, deixando Gabriel destroçado.

Cátia mostra o quarto a Lurdes que dá a sua opinião negativa, acha caro e sente-se com ciúmes. Cátia arrepende-se de ter envolvido a mãe. Lurdes fica a pensar numa forma de fazer com que a filha volte para casa. Adelaide e Amadeu estão a ver televisão quando Dora chega com Lurdes. Esta diz a Adelaide que paga o dobro para não deixar Cátia ficar ali, Adelaide não aceita porque já se comprometeu.

Amadeu questiona Luís sobre o que ele está a ensinar em espanhol. Luís olha irritado para Amadeu e Tó Quim e diz que na próxima aula vão ter um teste oral.

Romeu fala com Linda sobre o concerto do dia seguinte. Rita chega e pede para falar com Romeu, diz-lhe que saiu da Lua de Mel porque não estava satisfeita e não vai responder aos emails que recebe de jornalistas a quererem saber os podres da editora. Romeu agradece a lealdade dela.

Sandra desabafa com Rogério sobre Leandro, diz que precisa de descomplicar, que pensa demasiado. Rogério não resiste e seduz Sandra. Ela cede e os dois fazem amor.

Bruno e Lucas falam sobre o quartel. Vanessa chega e serve-lhes o jantar. Ela fala com eles sobre o que quer mudar ali. Lucas dá ideias e Bruno mostra-se surpreendido.

Cajó provoca Anselmo sobre Mel. Anselmo não gosta, mas controla-se. Cajó continua a provocar e quando fala de Nando, Anselmo faz sinal a Ramon, que aperta o pescoço a Cajó encostando-o contra a parede enquanto Anselmo avisa-o para se lembrar disto quando voltar a falar de Mel.

Rogério e Sandra acordam e ela pede-lhe para ir embora pela janela para não ter de dar justificações se ele se cruzar com alguém. Rogério, incrédulo, espera que ela tenha tirado as dúvidas da cabeça dela e diz-lhe que foi a última vez que estiveram juntos.

Ângela diz que Anselmo sabe onde afetar Romeu, no seu ego e que ele não vai aguentar que Linda tenha mais popularidade que ele. Vanessa não está interessada em separá-los. Ângela provoca-a, dizendo que não será assim tão indiferente quando for à conta dela para pagar a indeminização à editora. Vanessa fica furiosa.

Cátia dá os últimos retoques no vestido de Linda, que está nervosa com o concerto. Mel entra e diz que ela está bem com aquele vestido, só precisa de carregar mais na maquilhagem e dar um jeito ao cabelo. Linda sorri pela simpatia da filha.

Lucas e Dora procuram um nome para o negócio de Cátia. Lucas desabafa sobre o pai querer que ele tire um curso. Dora tem uma ideia e pega no telemóvel.

Vítor chega a casa e começa a treinar o seu discurso para falar com Rebeca sobre o que se passou no quartel mas é surpreendido por Emília. Ele irrita-se quando vê que Emília deixou as luzes todas acesas, diz que viu uma vaga de trabalho na tabacaria para ela, o que a deixa furiosa.

Shakira e Márcio ensaiam. Márcio falha um passo e diz que não é capaz. Ela dá-lhe motivação. Shakira sai com ele e pergunta a Cátia se não pode fazer a roupa deles para o concurso. Cátia aceita. Bruno pergunta se ela não vai ao concerto de Linda, mas ela diz que prefere ficar com ele, que o coloca em primeiro lugar.

Romeu dá força a Sandra para o concerto. Ângela provoca-o, mas ele ignora-a. Percebemos que Romeu sente-se triste.

Mel está em baixo por causa da fotografia que vê de Leandro e Sandra. Linda está pronta para o concerto, diz a Mel que devia ir também.