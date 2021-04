Resumo: 89º Episódio - 28 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rogério pergunta a Amadeu o que ele quer de Adelaide. Amadeu diz que tem as intenções mais sérias com ela e comenta que quer oferecer-lhe um anel de safiras e diamantes. Rogério lembra-lhe que ela tem três potes em casa com as cinzas dos maridos, mas Amadeu não quer saber.

Sandra questiona Leandro sobre a sua atitude violenta com Nando por causa de Mel. Leandro diz que faria o mesmo por ela. Sandra sorri e tira uma selfie com ele.

Linda diz à filha que ela devia ser sincera com Leandro e dizer-lhe que gosta dele. Mel não quer interferir no romance dele com Sandra. Linda atende Romeu, ele tem saudades dela e quer que ela vá ter com ele.

Rita escreve uma música para Gabriel. Ele lê e pergunta se é sobre eles porque a música aborda um assunto que Rita só comentou com Roberto. Rita pergunta como é que ele sabe e percebe que ele é "Roberto". Fica furiosa e desiludida com ele. Gabriel fica destroçado apesar de ter tentado explicar-se. Rita deita-se furiosa na saleta. Dora e Lucas entram com cuidado, prestes a fazer amor quando dão com Rita ali.

Romeu abre a porta a Linda, fica fascinado com ela. Olham-se apaixonados. Romeu beija-a enquanto desaperta-lhe o vestido e não consegue tirar as mãos dela como se matasse as saudades de anos.

Ângela diz a Vanessa que podia dar-lhe uma oportunidade e mostra-se arrependida por ter dito algumas coisas. Vanessa diz a Ângela que não está arrependida de ter sido impulsiva ao contar a verdade a Romeu. Ângela argumenta e Vanessa não tem paciência. A conversa termina com a entrada de Sandra, que sai com Vanessa para a hamburgueria.

Anselmo gosta da letra da música e pede mais dez a Gabriel para entregar no dia seguinte. Gabriel suspira de alívio, mas fica também aflito com o prazo. Mel chega e Anselmo diz que vai tratar de Nando. Ela agradece o apoio.

Leandro fala com Gabriel quando Mel aparece para agradecer a Leandro o que fez por ela. Depois de Mel se afastar, Gabriel diz a Leandro que ele ainda é apanhado por ela. Leandro recebe uma sms que o deixa tenso e sai.

Lucas pergunta à mãe onde ela passou a noite. Linda não lhe diz, atende uma chamada do produtor e fica contente ao saber que vai abrir o concerto de Sandy e Leandro, no dia seguinte.

Na hamburgueria, Sandra fala com Romeu, que lhe dá apoio. Ele vê mais notícias suas e Sandra diz que estará ali para ele. Romeu sorri. Vanessa fala com Rebeca sobre as suas novas ideias em redecorar o espaço e dar mais atenção ao negócio.

Tó Quim está concentrado a ouvir uma aula de espanhol quando entorna água para cima de uma tomada elétrica e faz um curto-circuito, as coisas dele começam arder. Bruno resolve a situação e discute com Vítor, que está ao lado de um extintor e não responde ao pedido de ajuda de Bruno. Serafim treina quando Vítor entra em pânico e diz que o quartel está a arder. Serafim sai a correr, enquanto Vítor fica estagnado e encostado a uma parede sem reação. Serafim chega aflito e pergunta a Cátia se está bem. Bruno está a tirar tudo o que se queimou e pergunta por Vítor, Serafim diz que está escondido com medo. Bruno diz que quer uma reunião com todos.

Linda conta a verdade a Leandro sobre Mel, que ela acabou tudo para salvar a carreira dele. Leandro fica angustiado e em choque com o que ouve.

Ângela quer explicações de Anselmo sobre a razão de Linda abrir o concerto. Ele explica-lhe que assim irá afetar Romeu, que poderá achar humilhante estar sem cantar e a namorada abrir o concerto. Ângela acha a ideia boa a provoca-o seduzindo-o.

Leandro visita Mel e pergunta se ela ainda gosta dele, quer saber porque que se afastou dele.