Resumo: 88º Episódio - 27 de abril (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Amadeu chega à barbearia e percebe que Rogério não está bem, pergunta o que se passa. Este explica-lhe que gosta de uma miúda. Amadeu diz-se entendido em mulheres e dá-lhe conselhos. Diz que ele tem de ter paciência como quem junta dinheiro anos para comprar um carro a pronto.

Sandra está irritada com Ângela e acusa-a de ter atraiçoado Romeu. Anselmo entra nesse momento e diz que foi ele que lançou as notícias para a comunicação social. Sandra lamenta ele estar vivo e sai. Ângela finge que está preocupada com a saúde de Anselmo, mas este disfarça e toma a sua medicação sobre olhar atento dela.

Nando está pronto para ensaiar quando Leandro chega e tranca a porta. Nando estranha, não sabia que era um dueto. Leandro segue na direção dele e dá-lhe um murro, para espanto de Nando que corre para a porta da régie, mas não consegue abrir. Leandro aproxima-se e dá-lhe pontapés. Cajó pede a Leandro para parar, mas não consegue fazer nada e vai procurar ajuda.

Cajó chama por ajuda, diz que Leandro está a bater em Nando. Anselmo e Ramon saem com ele. Ângela aproveita e troca os comprimidos de Anselmo. Ramon arromba a porta e separa Leandro de Nando. Anselmo, furioso, diz que já chega enquanto Nando reclama. Gabriel leva Leandro embora. Sandra ainda está na editora e estaca ao ouvir Leandro e Gabriel. Anselmo chega e quer saber o que se passou. Leandro conta e Anselmo furioso diz que não quer mais o Nando ali.

Linda está tensa. Fala com Mel sobre as fotos dela e Romeu que saíram na imprensa. Linda quer saber como Mel se sente com tudo que se anda a passar e Mel diz que se sente muito sozinha.

Bruno e Serafim chegam cansados à associação, vêm de um desencarceramento. Adelaide está preocupada, mas Bruno descansa-a. Adelaide dá conselhos sobre o quartel e o que ela acha que devia mudar ali.

Vanessa e Romeu entram em casa. Na sala estão as caixas com as coisas de Romeu. Ele diz que não havia assim tanta pressa, mas ela quer que ele leve tudo rapidamente. Começa a dizer o que cada objeto significa na vida deles. Tem um ataque de raiva e explode sobre o que sente. Romeu engole em seco.

Vítor chega a casa e pergunta a Rebeca o que Emília está ali a fazer, esta diz que ela vai ficar lá em casa por uns tempos. Para desviar a conversa, Rebeca chama a atenção de Vítor para Márcio, que foi ter com Shakira. Vítor diz que ele anda mais espevitado desde que se dá com ela. Emília pede que não falem de Rúben em frente a ela.

Amadeu e Júlio discutem. Amadeu diz que ali não entram mais produtos de Júlio, ele fica ofendido. Rogério diz-lhe que não precisava de ser tão duro com ele, mas Amadeu está decidido.

Rúben entra com restos de comida do casamento para continuar a ver futebol na televisão. Fala com o cágado e lamenta não estar casado para ter um filho.

Jéssica tenta ver televisão, mas Dora e Adelaide não se calam sobre o que se passou no casamento. Dora pergunta a Jéssica se andou com ele, mas ela nega. Dora continua a achar que ele tem interesse nela e no altar, a boca lhe fugiu para a verdade.

Márcio tenta animar Shakira, coloca música latina e os dois dançam. Shakira diz-lhe que inscreveu os dois num concurso de dança e está muito confiante que vão ganhar. Ele fica com medo, mas aceita.

Serafim sente-se desanimado, quando Bruno chega com Lucas. Pede a Bruno para ficar e os dois bebem uma imperial enquanto Serafim fala sobre Cátia. Bruno fica incomodado, mas dá-lhe apoio.

Lurdes acha que está com uma depressão, acusa Linda de a família estar a cair por causa dela. Cátia apoia a irmã e Linda gosta da postura dela. Lurdes não confia em Romeu, acha que ele é um traste e por culpa dele, o pai de Linda morreu de desgosto. Linda diz que não é por ir atrás do amor que os filhos deixam se ser prioridade e além disso já são crescidos. Lurdes diz que é fiel a Bruno, mas não vai atravessar-se no caminho de Linda, que fica contente com a reação da mãe.