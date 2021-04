Resumo: 85º Episódio - 22 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Leandro e Sandra assistem à live de Romeu a comunicar a saída da editora. Sandra fica irritada e levanta-se para ir embora, diz a Leandro que precisa de estar sozinha.

Na hamburgueria, Romeu agradece a todos e sai. Ângela confronta a irmã. Vanessa afirma que só lhe disse a verdade. Ângela diz que está por conta dela quando Anselmo contar o segredo da troca de Mel e Sandra. Vanessa fica tensa.

Romeu está no estúdio a tocar guitarra, as memórias chegam-lhe em catadupa e ele resolve sair dali. Anselmo aparece e tenta demover o filho a sair, com as suas duras palavras. Romeu não quer saber e diz que não tem medo dele. Anselmo mostra uma pasta com composições de músicas de escritores “fantasmas” que Romeu, ao longo da carreira, assumiu como se fossem dele. Conta que os convenceu a todos a contar a verdade. Romeu não cede e sai.

O jantar já terminou. Adelaide aproveita e conta a todos que ela e Amadeu são companheiros. Luís avisa Amadeu que vai estar atento.

Romeu chega a casa e Ângela perde a paciência, descontrola-se e sai para a rua, furiosa. Vanessa desce e Romeu diz-lhe que quer o divórcio. Ela já esperava e pede para ele falar com Sandra. Quando vira costas, quebra e chora em silêncio. Romeu conta à filha que vai divorciar-se de Vanessa. Sandra fica tensa com o que acaba de ouvir.

Bruno e Linda falam sobre a gerência do café, mas não chegam a nenhuma conclusão. Bruno decide ficar tudo como está até ele pensar no que quer fazer. Linda sai para atender uma chamada da sua editora e Cátia dá forças a Bruno, mostra que ainda é apaixonada por ele. Bruno dá-lhe um beijo na cabeça e sai.

Emília está muito nervosa, não sabe se casar é o melhor. Rebeca diz-lhe que isso é normal e assim que entrar na igreja, tudo passa. Rúben pede a Rogério para ter cuidado pois já sabe do corte que ele fez a Vítor. Rúben hesita, mas deixa-o tratar dele.

Anselmo e Ângela discutem por causa de Romeu. Ele está fora de si, diz que devia livrar-se dela. Ângela não para de argumentar com ele, deixando Anselmo furioso.

Adelaide entra, vê Jéssica por vestir e fica em pânico. Puxa-a para dentro para ela se arranjar para o casamento e diz que ela tem de ir linda.

Amadeu diz a Júlio que tem sorte no filho que tem e sai. Júlio pega no telemóvel e liga ao filho, percebe que a chamada foi desligada do outro lado e chora.

Ângela espera por Vanessa, que ao chegar chama Luís à atenção. Vanessa conta à irmã que o seu casamento acabou e Ângela pergunta o que ela vai fazer para impedir. Vanessa, arrasada, diz que não vai lutar, nem nunca devia ter lutado nem deixado a irmã intrometer-se na sua vida. Ângela diz que Anselmo vai vingar-se e sai.