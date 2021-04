Resumo: 84º Episódio - 21 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rogério varre a barbearia. Amadeu fica surpreendido pela positiva com a atitude humilde dele. Tem a certeza que é a pessoa certa para passar o testemunho. Vítor entra e conta sobre o corte na orelha que Rogério lhe fez. Amadeu muda de humor e fica irritado com ele.

A hamburgueria está cheia de fãs de Romeu. Este entra e elas começam a gritar. Ângela confronta Vanessa com a viagem que tem marcada para fugir com Sandra. Vanessa fica admirada, mas diz que vai fugir na mesma. Ângela mostra a gravação em que Anselmo ameaça Sandra, ela fica chocada. Conta que conseguiu travá-lo e não lhe podia contar. Pede segredo, não pode contar a Romeu sob pena das consequências serem catastróficas para a editora. Anselmo obriga Romeu que, contrariado, veste o avental e começa a fazer hambúrgueres para as fãs.

Leandro tenta ajudar Gabriel a escrever a letra da música. Este recebe uma sms de Rita no perfil falso. Leandro aconselha-o a admitir a Rita que o homem mistério é ele e a fazer desaparecer o Roberto. Gabriel fica pensativo.

Bruno fala com Cátia quando Jéssica entra e pede o dia seguinte para ir ao casamento de Rúben. Bruno diz-lhe que pode ir que ele fica. Adelaide reclama com Jéssica por ir de fato ao casamento. Ela diz que é a “padrinha” e vai vestida como os padrinhos. Adelaide não quer que a sobrinha vá vestida de homem e pede a Cátia um vestido para ela.

Na hamburgueria, o ambiente é de grande confusão. Romeu já está cansado e Anselmo está agradado com o que vê. Romeu recebe uma sms e ao ler diz a Rebeca que precisa de apanhar ar e sai. Vanessa acabou de mostrar a gravação que diz ter conseguido enviar para o seu telemóvel sem Ângela perceber. Romeu não sabe como agir, está estupefacto com o facto de Ângela ter conseguido travar Anselmo e não ter contado nada. Vanessa diz que ela os deixou desesperados só para não perder Romeu na editora. Ele diz a Vanessa para não fazer nada, pois precisa de pensar com calma.

Sandra entra no quarto a puxar Leandro. Ele acha estranho pois ela dizia que queria ir com calma. Ambos sentem-se nervosos, mas disfarçam. Envolvem-se e fazem amor. Depois de se envolverem, ela disfarça o desconforto. Leandro sai para ir buscar uma bebida e ela fica pensativa.

Gabriel tenta compôr uma música. Rita cai na cama, suspirando e agarrando no telemóvel. Gabriel diz-lhe que acha que "Roberto" é casado, deixando Rita pensativa.

Rute chega a casa e depara-se com uma mesa para sete pessoas, pergunta a Luís o que se passa e ele avisa-a do jantar que irá acontecer ali. Rute começa a tomar conta da preparação do jantar.

O jornalista pergunta a Linda se é verdade o que dizem sobre o que fez com Paloma. Linda, nervosa, começa a chorar. Mel fica com pena da mãe e apoia-a.

Serafim oferece uma pulseira a Cátia. Ela adora, mas queixa-se do cheiro a esgoto dele. Lurdes chega e ele, desanimado, diz-lhe que não vai seguir mais nenhum conselho dela.

Na barbearia, Amadeu pergunta se está bem vestido para ir ao jantar de família de Adelaide e sai. Júlio olha para a zona do cofre e retira duas notas.

Rúben está com medo de falhar no seu casamento e treina o discurso. Emília desespera e vai para dentro. Rúben consegue acertar com o discurso e fica feliz.

Vanessa ajuda Romeu com os hambúrgueres, mas este decide fazer um pequeno discurso onde comunica que este é o ultimo dia que trabalha na Lua de Mel. Ângela fica furiosa e lança um olhar fulminante a Vanessa.