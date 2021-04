Resumo: 83º Episódio - 20 de abril (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na hamburgueria, Bruno está sozinho, com um ar abatido e sentado numa mesa a beber cerveja. Vanessa chega e oferece-lhe outra cerveja. Bruno pergunta se ela vem afogar também as mágoas com ele, mas Vanessa diz que nem palavras de conforto tem para lhe dar. Ele diz-lhe que precisa de estar sozinho. Ela sai dali e olha-o apreensiva do balcão. Ansiosa, não resiste e vai abordar Bruno de novo, acha que ele esconde algo. Ele diz-lhe para falar com Romeu.

Linda e Romeu desfazem o beijo e falam sobre o que sentem. Romeu fala sobre a ameaça de Anselmo. Ela digere o choque.

Lurdes fica encantada ao ver a neta a cantar. Falam sobre o que se passa na família e Mel diz que lhe custa ver o pai frágil e derrotado. Lurdes assume que Linda fez asneira, mas como mãe não tem nada a apontar-lhe. Mel sente-se muito magoada com a mãe, mas fica a pensar nas palavras da avó. Canta uma música alegre a pedido da avó para a animar.

Na associação dos Bombeiros, Cátia sente um cheiro estranho e tenta perceber de onde vem e conclui que vem de Serafim. Bruno chega embriagado e Cátia diz a Serafim que cuida dele.

Romeu chega a casa e Vanessa pergunta onde ele esteve. Romeu mente, mas ela continua desconfiada. Vanessa queixa-se que todos lhe escondem coisas e pergunta se Anselmo continua a ameaçar Sandra. Romeu diz que Ângela falou com Anselmo e ele parou de irritar Sandra. Romeu vai deitar-se e entra no quarto perturbado pela conversa com Vanessa e também pelo que se passou com Linda. Envia uma sms a Linda a dizer que a ama. Está exausto e com a cabeça a mil.

Em tom de galanteio, Júlio diz a Lurdes que o tempo não passou por ela. Acha que ela podia arranjar alguém, mas ela diz que não encontra ninguém de jeito.

Rogério está noutro mundo, perdido em pensamentos românticos a cortar o cabelo a Vítor. Ele solta um grito e agarra-se a uma orelha. Vítor segura um pano, pressiona-o contra a orelha e sai em pânico porque não aguenta ver sangue. Rogério fica nervoso.

Linda desabafa com Rute, diz que tem de pensar nela, pois toda a vida se dedicou aos outros. Conta que ela e Romeu estiveram juntos no dia anterior e que ele não pode sair de casa devido à ameaça de Anselmo a Sandra. Rute diz que já sabem como ele é, que sempre fez tudo para os separar.

Adelaide e Luís falam com Dora, que se recusa a voltar para casa de Rute.

Cátia fala sobre o seu trabalho quando lê as mensagens que recebeu sobre o vestido de Linda. Lucas aconselha-a a criar uma página no Instagram para promover os modelos de roupa, mas Lurdes fala com ela de maneira que ela não avance com a ideia. Adelaide conta a Lurdes sobre o jantar que vai fazer para a apresentar Amadeu como seu namorado oficial.

Sandra está mais produzida que o habitual, sente-se feliz. Ângela chega e pergunta o que fazia com Rogério na noite anterior. Sandra diz-lhe que não tem que se preocupar, ela e Rogério são só amigos e Leandro não é inseguro. Vanessa fala com Sandra sobre a viagem que quer fazer com ela. Sandra acaba por aceitar passar o fim-de-semana em Paris com a mãe. Romeu chega e fala sobre o que vai fazer, saem sem Ângela, que aproveita e liga para a agência de viagens a confirmar o voo de Vanessa e fica em choque ao saber que o destino da viagem é Costa Rica.