Resumo: 82º Episódio - 19 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno está irritado porque foram todos para a festa e não estava ninguém no quartel dos bombeiros, à exceção de Vítor. Tó Quim não aguenta e vomita para dentro de um saco. Bruno fica ainda mais irritado e repreende-os. Rúben e Jéssica falam sobre o que se passou de manhã, dizem que não se lembram de nada. Rúben sai da sala de treinos quando vê Emília irritada porque foi suspensa da escola. Não acordou de manhã e culpa a despedida de solteiro e os copos que bebeu.

Adelaide está furiosa com Dora, que deixou as roupas espalhadas na sala. Amadeu chega e oferece-lhe um livro de receitas. Adelaide diz a Amadeu que quer mais do que namoricos, considera-o seu companheiro. Os dois concordam assumir o namoro.

Sandra liga a Rogério para desabafar com ele e chora. Está cansada de tudo. Acha que nada é real, tudo é criado para gostarem dela. Rogério aconselha-a a falar com os pais.

Vanessa e Romeu discutem por causa de Linda. Vanessa acusa-o de ter voltado só porque ela estava grávida. Romeu encara Vanessa e diz que combinaram estar juntos pela família e não vai abandoná-los. Ele prepara-se para sair e Vanessa segue-o, dizendo que não chega ele estar ali pela família. Sandra tem os ouvidos tapados, ouviu a discussão toda dos pais. Abana-se a ela própria sobre a cama, para se acalmar. Vanessa desce atrás de Romeu e ele olha-a farto daquela discussão e sai. Vanessa pega nas suas coisas e sai também.

Mel ensaia uma música na guitarra. Linda entra e ela para de tocar. A mãe obriga-a a falar com ela mas Mel acusa a mãe de ter vivido numa mentira até agora, acertando na fraqueza de Linda ao dizer que ela nunca esqueceu Romeu.

Leandro tenta falar com Sandra e deixa-lhe uma mensagem de voz. Gabriel não se sente confiante e Leandro dá-lhe força. Os dois entram no gabinete de Anselmo e Gabriel apresenta metade da letra que Anselmo pediu. Este avisa-o que quer a letra completa rápido se não será despedido. Gabriel fica em choque.

Rogério entra no quarto de Sandra preocupado com ela, mostra-se carinhoso e Sandra aproxima-se dele e acaba por beija-lo. Rogério corresponde ao beijo e os dois fazem amor.

Linda desabafa com Rute sobre a sua vida. Rute dá força à amiga e é sincera com ela quando diz que Romeu é a tempestade e Bruno é a paz. Linda fica a pensar nas palavras da amiga.

Romeu terminou a música de homenagem a Paloma. Vê que recebeu uma sms de Linda e sorri ao ler que ela agradece o que ele fez por ela de manhã. Anselmo repreende-o, quer que grave mais um take da música, diz que o lugar dele não é ao lado de Linda. Romeu sai irritado.

Sandra e Rogério acabam de acordar e percebemos que ela perdeu a virgindade, agradece a forma natural e o carinho dele com ela e diz que agora vai correr tudo bem com Leandro. Rogério disfarça a tristeza ao ouvir. Ângela bate à porta, estranha estar trancada e diz que Leandro está lá em baixo à espera de Sandra. Os dois saem do quarto perante uma Ângela desconfiada. Sandra abraça Leandro. Rogério disfarça a tristeza que sente ao ver os dois juntos.

Linda está prestes a fechar o café, liga o karaoke e não resiste a colocar a sua musica “Do Lado do Amor”. Romeu entra no café e acompanha-a a cantar. Linda é sincera com ele e diz que são do mesmo lado sim, sempre foram, confessa que nunca deixou de o amar estes anos todos. Ele não a deixa terminar e beija-a apaixonadamente.