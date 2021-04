Resumo: 81º Episódio - 16 de abril (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gabriel entra no quarto e vê Rita animada. Esta conta-lhe que recebeu uma mensagem de "Roberto". Gabriel diz-lhe para esquecer o que ele lhe disse sobre o que sente por ela. Rita nem dá importância e mostra ter esperanças relativamente a "Roberto".

Amadeu irrita-se com Dora que suja tudo à sua volta enquanto come. Adelaide chega e fica surpreendida ao ver a neta. Adelaide força um sorriso ao saber que ela fica ali. Rute reclama por causa de Dora. Luís atende Adelaide e diz a Rute que Dora foi para casa da avó viver. Rute fica furiosa.

Na despedida de solteira, estão todos já animados, tentam fazer uma corrida com o Sr. Gilberto. Tó Quim chega disfarçado e começa a fazer o seu número de strip. Todos acham aquilo uma aberração.

Ângela e Romeu esperam por Vanessa e Sandra para irem ao funeral. Vanessa e Sandra descem e dizem que não vão. Ângela fica irritada com a atitude delas, diz que é altura de união.

No funeral, estão muitos fãs vestidos com camisolas com a cara de Paloma e jornalistas. Romeu, Ângela e Anselmo dão um gesto de apoio a Cajó, que se finge inconsolável. Faz um discurso emotivo sobre Paloma. Rita e Linda chegam e Cajó acusa publicamente Linda de ser uma oportunista, que roubou o dinheiro todo a Paloma e depois matou-a. Romeu manda-o calar, empurra-o e acabam os dois à pancada ao lado da sepultura. Ficam todos chocados enquanto Anselmo esboça um sorriso irónico. Os coveiros separam Romeu e Cajó. Ângela tenta assumir o controlo da situação e pede-lhes para terem calma. Cajó continua o discurso.

Mel e Lurdes estão a trabalhar. Dora chama-as e mostra a live do funeral e o que se está passar lá. Lurdes fica chocada. Igualmente, Vanessa e Sandra terminaram de ver a live. Vanessa está nervosa, não acredita que Romeu fez aquilo por causa de Linda. Sandra vai para quarto. Vanessa sozinha, acaba por mostrar a revolta dentro de si.

Na associação, Vítor está de ressaca. Bruno chega e pergunta onde estão todos. Irritado, liga para acordarem. Rúben pede desculpas a Jéssica pois não sabe o que fez naquela noite, Emília sai apressada para trabalhar.

Rita diz a Gabriel que o ajuda com as músicas. Ela pega no telemóvel para enviar uma mensagem a "Roberto" e Gabriel fica triste com a falta de atenção da parte dela. Rita mostra pouca paciência com ele.

Anselmo avisa Cajó para não se esquecer do que já fez por ele no passado. Leandro chega e Cajó responde-lhe mal, deixando o rapaz atarantado.

Júlio tenta vender umas escovas alisadoras. Amadeu não quer, diz que não tem clientes para isso, mas Rogério tem pena de Júlio e diz-lhe para comprar. O telemóvel de Júlio toca e Amadeu quer atender, mas Rogério não deixa. Júlio agradece a Rogério.

Ângela repreende Romeu sobre a atitude dele no funeral. Vanessa acaba por explodir e diz que viu o que se passou no funeral e como ele defendeu Linda, diz que ele gosta dela e já não disfarça, sai para o quarto.