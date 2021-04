Resumo: 80º Episódio - 15 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Serafim chega para ajudar Lurdes, que conta mais mentiras sobre Cátia. Ela senta-se feliz ao ver Serafim a trabalhar por ela.

Ângela avisa Romeu que já não irá abrir o concerto de Sandy e Leandro. Romeu fica desconfiado com a decisão. Sandra entra e Ângela diz-lhe que as coisas vão mudar. Anselmo está encantado ao ouvir Mel a cantar, sai com Cajó e entra Leandro em estúdio que estaca a ouvi-la. Ele pergunta se a música é sobre eles. Mel fica de rastos depois de Leandro sair.

Cajó fala com Anselmo sobre Paloma e o dinheiro investido em Linda. Gabriel chega com a guarda da GNR para falar com Cajó. Anselmo e Gabriel saem e o guarda fala sobre a noite que ela morreu. Cajó fica irritado com as insinuações.

Gabriel está desesperado por não conseguir escrever letras. Leandro e Sandra saem. Gabriel ativa o perfil falso e envia sms a Rita. Rita recebe sms de "Roberto" e fica feliz. Jéssica irrita-se porque Rita não ouve a campainha tocar. Dora chega e reclama que não aguenta mais viver com a mãe, diz que vai ficar ali.

Estão todos exaustos. Vítor chega e Tó Quim goza com ele. Jéssica chega e chama-os para ir para a despedida de solteiro. Bruno diz que fica de serviço, Lucas decide ficar com o pai.

Cátia chega com a encomenda que Tó Quim lhe pediu e entrega-lhe. Cátia diz a Serafim que não acredita nas coisas que Tó Quim diz.

Rebeca fica excitada a ouvir Luís falar espanhol, mas disfarça. Cajó recebe uma chamada sobre o resultado da autópsia, diz a Anselmo que Paloma morreu por excesso de medicação. Rute dá apoio a Linda, que tenta ganhar forças, sabe que fez tudo mal, está muito arrependida.

Lucas e Bruno terminaram o trabalho na associação. Bruno vai a uma arca e tira duas minis. Lucas tenta dar apoio ao pai da melhor maneira, mas Bruno não quer desabafar com o filho.

Estão já todos na despedida de solteiro de Rúben e Emília, o ambiente está estranho e Emília não reconhece algumas mulheres presentes. Rebeca disse para elas aparecerem porque o grupo de amigas de Emilia não foram. Começa a contar quem são e diz que lá mais para a frente animadas vai ser divertido. Para quebrar o gelo começa a servir shots de tequila e canta uma música. Vítor animado mostra ser o fã número um.

Linda também recebeu a chamada sobre o resultado da morte de Paloma. Mel aparece e critica a mãe pelas atitudes dela e diz que fica do lado do pai. Linda fica arrasada.