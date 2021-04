Resumo: 79º Episódio - 14 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rita está a arranjar-se para o encontro com "Roberto". Gabriel ganha coragem e declara-se a Rita, mas ela diz-lhe que gosta de "Roberto" e sai. Gabriel fica desanimado e apaga o perfil falso. No local do encontro, Rita continua à espera de "Roberto", vê homens a entrar, mas percebe que nenhum deles é "Roberto". Rita vê que o perfil dele já não existe.

Linda e Cátia falam sobre o que se passou. Linda recebe uma sms de Romeu e ignora-a, sob o olhar atento de Cátia. Linda sabe que acabou com o seu casamento de vez.

Lucas desabafa com Dora quando Rute chega e fala sobre a camisola queimada, sabe que a filha mentiu. Dora fica revoltada, mas Rute não quebra e é dura com ela.

Emília está a olhar fixamente para um caderno. Rúben pergunta o que está a fazer e ela diz que está a escrever os votos. Sai para ver do jantar. Rúben não aguenta a curiosidade, lê o que ela escreveu e fica desapontado.

Leandro e Sandra ensaiam. Sandra, desanimada, fala sobre Mel. Leandro descansa-a, diz que ela é que esteve lá para ele quando ele precisou ao contrário de Mel que quis acabar com ele. Sandra fica mais confiante com as palavras dele.

Rita entra no quarto a chorar sem parar. Gabriel acaba por acender a luz ao ver que ela não está bem. Ela desabafa sobre o que aconteceu e ele sente-se culpado.

Romeu dá indicações a Odília para cuidar de Vanessa. Esta desce até à sala e falam sobre o que se passou no dia anterior. Romeu sente-se derrotado.

Linda vê a sms de Romeu, mas não lhe responde. Mel entra e é seca com a mãe. Pergunta à mãe se nunca esqueceu Romeu. Linda não sabe o que responder.

Sandra e Leandro continuam a ensaiar quando Anselmo aparece para criticá-los. Sandra perde a paciência e encara-o. Ângela diz que ele não volta a tratar mal Sandra e se o fizer vai preso, mostra-lhe a gravação que fez dele. Anselmo fica surpreendido. Gabriel está nervoso a tentar escrever uma letra quando Romeu chega. Gabriel avisa-o sobre Ângela e Anselmo estarem reunidos. Anselmo está furioso com a armadilha de Ângela. Ela diz-lhe que agora ambos mandam ali do mesmo modo. Ela sorri vitoriosa e sai. Anselmo fica furioso.

Cajó, nervoso, fala novamente com o seu advogado. Este diz-lhe que Paloma investiu o dinheiro todo que tinha na carreira de Linda. Cajó fica furioso.

Romeu está perdido nos seus pensamentos, começa a cantar a música que Linda escreveu para ele. Anselmo chega e provoca-o.

Dora passa a ferro quando Rute chega com mais uma pilha de roupa por passar. Ela faz um drama, mas Rute manda-a continuar. Dora, irritada, vai buscar roupas suas e, determinada, enfia-as numa mochila.

Tó Quim disfarça que está levantar pesos. Rebeca chega e diz-lhe que a bem ou a mal ele vai pagar o que lhe deve. Tó Quim brinca a dizer que paga até o dobro com o corpo e Rebeca goza com ele.

Bruno chega ao café e entrega os papéis do divórcio. Linda engole em seco cada palavra de Bruno. Lurdes diz-lhe que ela o perdeu para sempre.