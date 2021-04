Resumo: 78º Episódio - 13 de abril (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda conta a Lurdes o que aconteceu. Lurdes fica desiludida com ela e diz-lhe que não irá arranjar outro homem como Bruno. Linda sente-se arrasada. Na associação, Bruno está a treinar para descarregar a raiva que sente. Cátia chega e ele responde-lhe mal, diz que não aguenta mais e acabou o seu casamento. Cátia dá-lhe apoio.

Vanessa está apática. Romeu pede-lhe desculpas e diz-lhe para não voltar a colocar Sandra em risco. Romeu sai e Ângela olha irritada para a irmã.

Gabriel desabafa sobre Rita com Leandro. Leandro diz para ele se declarar a Rita e ser sincero com ela. Gabriel fica a pensar nas palavras dele.

Na barbearia, Rogério termina de atender um cliente. Sandra ganha coragem e pede a Rogério para perder a virgindade com ele. Rogério fica chocado e não aceita.

Na associação, Amadeu mostra-se carinhoso com Adelaide. Vítor entra a ameaçar Tó, quer que ele lhe pague. Tó Quim, aterrorizado, faz chantagem psicológica com ele, começa a tirar a roupa que tem vestida e o relógio, diz que não tem mais nada. Vítor diz que ele nem filhos tem, e Tó diz que apadrinha crianças desfavorecidas à distância. Vítor fica emocionado e diz para ele juntar dinheiro e paga depois.

Luís treina para as aulas de espanhol. Rute está farta de o ouvir. Shakira chega e Rute fala com ela sobre a roupa queimada. Shakira acusa Dora, o que deixa Rute irritada.

Ângela entra na editora e seduz Anselmo, pede que ele esqueça o que Vanessa fez. Ele acaba por ser violento e diz que Vanessa é que se meteu com ele e ameaça matar Sandra, caso não façam o que ele quer.

Lucas conta a Mel o que se passou com os pais. Mel fica em choque. Linda tenta que Bruno não saia de casa e que a perdoe, mas Bruno não quer saber e diz-lhe que um dos erros dele foi ter acreditado nela. Linda chora.

As autoridades chegam à hamburgueria e pedem para falar sobre o que se passou no jantar de Paloma e Cajó no dia da morte dela. Rebeca acaba por contar que houve uma discussão violenta entre os dois por causa da traição de Cajó. Faz de Paloma a coitadinha e conta que Cajó a acusou que nenhum homem a aturava.

Cajó fala com o advogado sobre a herança de Paloma. Ele diz-lhe que não tem dinheiro para receber. Cajó fica furioso, pede-lhe que descubra o que se passou com o dinheiro dela.

Mel está preocupada com Bruno. Este diz-lhe que ela e Lucas são as pessoas mais importantes na vida dele.