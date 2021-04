Resumo: 77º Episódio - 12 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rebeca quer tirar o medo do fogo a Vítor e começa por acender um isqueiro à frente dele, mas ele diz que o medo dele é do fogo que não consegue controlar. Ele recebe a carta para ir a tribunal, tem a certeza que Tó Quim vai perder porque foi ele que drogou o licor. Rebeca diz que Tó deve estar cheio de medo e tem um plano, diz que o melhor é falar com Tó e fazê-lo pagar na mesma prometendo que o caso vai ser arquivado, assim não sofrem humilhações. Vítor fica agradado com a ideia.

Lucas e Rogério falam sobre a corrida do Sr. Gilberto. Vítor chega e pede para verem a aposta dele, Rogério vê que ele ganhou a aposta. Vítor exige o seu dinheiro e Lucas e Rogério decidem acabar com a ideia das apostas.

No café Disco Disse, Tó Quim está muito nervoso, tem medo de ser preso. Cátia não aceita ir viver para casa de Serafim. Linda conta a Lurdes que recebeu uma mensagem de Paloma e foi ter com ela mas encontrou-a já morta. Lurdes acredita na inocência da filha mas tem medo que a polícia a incrimine na mesma.

Anselmo diz a Sandra que não canta nada, manda chamar Mélanie para lhe mostrar como se canta. Melanie é apanhada de surpresa e não percebe. Sandra enfrenta Anselmo e diz que não tem de aprender nada com ela e aquele ensaio é do dueto Sandy e Leandro. Este diz a Anselmo que já chega de humilhações. Anselmo sai para atender Vanessa. O dueto quer saber o que faz Mélanie ali e Cajó diz que Mélanie foi contratada por Anselmo. Leandro e Sandra engolem em seco cada um pelas suas razões.

Anselmo fala com impaciência com Vanessa que diz querer encontrar-se com ele. Anselmo acaba por aceitar. Ramon que estava a ouvir percebe a mensagem e acompanha-o. Vanessa está dentro do carro e Anselmo entra no lugar do passageiro. Vanessa tenta meter medo a Anselmo, acelera o carro e diz, com os olhos rasos de lágrimas, que ele vai deixar Sandra em paz e ficar calado em relação a Mélanie. Anselmo acha piada à ousadia dela e Vanessa acelera mais ainda para o provocar. Anselmo diz que Ramon está atrás deles. Vanessa acelera a ver se ele consegue acompanhar. Anselmo começa a ficar tenso e enquanto Vanessa tira os olhos da estrada para enfrentar Anselmo Linda atravessa a estrada onde segue o carro de Vanessa. Esta olha para a estrada e ao perceber que está quase em cima de Linda, trava a fundo. Porém, não é suficiente e o carro bate em Linda, projetando-a e fazendo-a cair no chão.

O carro imobiliza-se e Vanessa fica agarrada ao volante, em choque. Anselmo olha fixamente para a estrada, tentando avaliar o estado de Linda. Percebem que está combalida e atordoada com algumas escoriações. Vanessa está aflita e diz que não queria fazer-lhe mal. Ramon chega, para o carro e Anselmo manda Vanessa entrar, Vanessa não quer mas Ramon agarra nela a força e mete-a no carro. Linda pede que a largue e liga de imediato a Romeu. Romeu atende Linda e fica em pânico quando ouve o que ela lhe diz.

Cajó fala com Gabriel quando Ângela entra e pergunta por Anselmo. Cajó conta-lhe que Vanessa ligou e ele saiu para atender e já não voltou.

Vanessa é atirada para dentro de casa por Anselmo, ele avisa-os de quem faz as ameaças ali é ele. Romeu fica furioso e diz que se acontecer alguma coisa a Sandra não a perdoa.

Lurdes assustada ao ver a filha naquele estado, Linda diz que foi atropelada mas não foi nada de grave, não quer que a mãe ligue a Bruno. Lurdes sai para ir à farmácia.

Nos bombeiros, Bruno distribui tarefas contra vontade de Vítor. Bruno quer certificar-se que todos têm trabalho para fazer. Bruno tem de sair, diz que Linda foi atropelada.

Linda limpa o sangue, levanta-se com dificuldade para abrir a pota. Romeu fica em choque ao vê-la e quer ajudá-la, segue para a cozinha e Linda vai atrás dele. Romeu age como se tivesse em casa, prepara saco de gelo para Linda. Romeu declara-se e Bruno ouve tudo. Linda fica em pânico ao vê-lo.

Sandra chega ao quarto da mãe e pergunta o que se passa. Vanessa abraça Sandra com força e chora. Sandra percebe que a mãe não quer falar.

Bruno está cheio de raiva com os olhos marejados de lágrimas, acusa Linda de traição, de trocar a família que esteve vinte anos ao lado dela, por um homem que sempre foi uma má recordação. Bruno sai para a cozinha e Linda, desesperada corre atrás dele. Romeu está desorientado com tudo que se passou. Linda tenta acalmar Bruno agarrando-o num braço, mas este é bruto com ela ao libertar-se. Romeu não gosta do que vê e interfere, mas acaba por levar um murro no estômago de Bruno. Linda coloca-se no meio dos dois e diz a Romeu para ir embora. Bruno diz a Linda que o seu casamento acabou.