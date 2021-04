Resumo: 76º Episódio - 10 de abril (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Shakira e Márcio falam sobre a escola. Entram dois rapazes que começam a gozar com ela mas ela enfrenta-os. Eles acabam por ir embora com medo. Márcio fica espantado com a coragem dela.

Mel está a arrumar pasta com papéis para entregar nas finanças. Bruno chega ansioso, diz que a ajuda mas acaba por espalhar tudo. Mélanie pergunta se o pai está bem, ele diz que sim e obriga-se a parar de tremer esboçando um sorriso.

No café Disco Disse, Linda ainda em choque olha para Romeu, Lurdes questiona o que a filha fazia com Romeu mas percebe que é melhor alinhar e diz ao guarda da GNR que o brinco deve ter ido agarrado à roupa de Paloma quando fizeram a sessão fotográfica. O guarda diz que Linda tem de prestar depoimento na guarda e Linda e Romeu saem com os guardas. Lurdes aflita liga a Bruno e diz que aconteceu uma desgraça.

Ângela pergunta a Cajó se foi ele que matou Paloma, ele garante que não. Ângela não está convencida mas se estiver a falar verdade será a primeira a pedir desculpa. Cajó fica nervoso.

Lurdes avisa Bruno e Mélanie que a Guarda levou Linda por suspeitarem que matou Paloma. Conta que Romeu tentou ajuda-la e acompanhou-a ao posto, Bruno engole a seco e sai de imediato.

Romeu dá o seu depoimento, diz que foi buscar Linda e foram ao rio no carro dele mas ninguém os viu. Linda explode quando o guarda confronta Linda com a mensagem enviada de Paloma e conta a verdade, que quando chegou à editora, Paloma já estava morta e fugiu com medo quando ouviu as sirenes. Romeu dá-lhe apoio e o guarda diz-lhe que é crime mentir às autoridades. Linda desculpa a atitude de Romeu que sabe que ela já foi injustiçada no passado. Bruno entra de rompante com um guarda a segui-lo e diz que foi uma cilada armada contra Linda. Mas o guarda diz que isso é o que vão ver. Fica no ar angustiado dos três.

Cajó fala nervoso quando fala ao telemóvel com o seu advogado. Conta a Anselmo que Romeu está na esquadra com Linda e que mentiu para a ilibar. Anselmo diz que não pode ajudá-lo mais. Cajó fica furioso.

Rogério está prestes a fechar quando Júlio entra com mais produtos capilares. Rogério diz-lhe que não tem visto efeitos. Júlio tenta dar a volta à conversa e Rogério bufa, exasperado.

Gabriel tenta tirar Rita da cama. Ela está muito triste, diz que Paloma foi a única pessoa que acreditou nela. Gabriel também acredita, mas ela diz que ele não conta, lá acaba por se levantar para lhe fazer a vontade.

Linda explica a verdade a todos. Bruno sente-se culpado porque impediu-a de ir à polícia contar a verdade. Bruno não quer a ajuda de Romeu. Este entra em casa abatido e Vanessa fica ansiosa a pensar que Anselmo lhe contou a verdade sobre as miúdas. Romeu diz que precisa só de descansar e sobe para o quarto. Vanessa fica apreensiva. Romeu repara na revista onde está Linda, passa a mão pelo rosto dela, não consegue esquecê-la.

Na associação, preparam tudo para a corrida das tartarugas, Lucas começa a filmá-lo. Rúben coloca Sr. Gilberto na pista mas ele não se mexe. Passado um tempo Lucas já farto de esperar para filmar, desliga o telemóvel, a corrida foi uma péssima ideia.

Rita escreve uma mensagem a "Roberto", Gabriel levanta-se para pedir mais bebida e comida e aproveita para lhe responder com o seu perfil de "Roberto".

Linda está sente um mau pressentimento, Bruno diz que já falou com um advogado. Bruno não gostou que Romeu a tivesse encobrido, fica desconfiado.

Rute queixa-se que não tem ajuda e está atrasada. Shakira disponibiliza-se para ajudar. Dora e Rogério ficam a saber que o pai vai dar aulas de espanhol.

Emília prepara as suas aulas quando Rúben chega da cozinha e fala sobre os votos do casamento. Emília quer juntar as duas despedidas de solteiros e ele aceita.

Sandra sente-se desconfortável com os avanços de Leandro e acaba por afastá-lo, diz que quer levar as coisas com calma. Ele mostra-se compreensivo.

No café Disco Disse, Mélanie acaba de cantar. Lucas fica desagradado ao ver Anselmo ali, que pede que Mélanie não cante no café, mas ela enfrenta-o e rejeita o pedido dele. Anselmo gosta da atitude dela.

Rita despe o roupão e fica em camisa de noite, Gabriel evita olhar. Eles falam de amor e ele fica triste com ela, acusa-a de ser fria. Rita diz que vai declarar-se a Roberto e começa a escrever o que sente. Gabriel fica aflito.

Vanessa pede ajuda a Ângela, diz que Romeu anda estranho e está com medo que Anselmo tenha falado com ele. Ângela manda-a manter a calma e diz que vai tentar resolver. Vanessa não acredita que a solução esteja em Ângela seduzir Anselmo.