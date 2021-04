Resumo: 75º Episódio - 9 de abril (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Falam sobre a morte de Paloma, Lurdes culpa a família de Romeu. Mélanie diz que vai vai trabalhar para não ter de responder à avó.

Rita está chocada, Gabriel entra com caneca de chá para ela aclamar e Rita só chora, sente-se perdida e sem chão. Gabriel fica com pena dela.

Linda quer ir à polícia. Bruno diz-lhe que não é boa ideia pois vão pensar que ela fugiu. Linda sente-se muito frágil e Bruno abraça-a.

Serafim e Vítor estão muito abatidos por causa de Paloma. Tó fala sobre a despedida de solteiro de Rúben mas este não acha boa ideia o que Tó quer fazer. Rebeca sente-se culpada por ter deixado Paloma sair naquele estado. Rebeca acaba por falar sobre a despedida de solteira mas Emília não gosta das ideias.

Na hamburgueria, Luís mete-se com Marisa. Dora entra e Luís estranha quando esta começa a fazer um pedido para levar e diz para colocar na conta de Luís. Ele não aceita, Dora irrita-se e Luís pede-lhe calma. Júlio está muito abatido com a morte de Paloma, fala com Tó Quim sobre isso. Tó Quim serve mais uma bebida.

Linda angustiada liga a Romeu, fala com ele sobre Paloma. Mélanie traz uma revista na mão onde estão Linda e Paloma na capa. Linda desata a chorar.

Romeu fala com Linda. Vanessa entra abatida e pergunta se ele acha que Anselmo teve alguma coisa a ver com a morte de Paloma mas ele acha que não. Leandro e Sandra também falam sobre a morte de Paloma. Leandro diz que não devem desperdiçar a vida pois ela passa rápido, ele mostra-se carinhoso com ela.

Shakira e Márcio falam sobre a escola. Entram dois rapazes que começam a gozar com ela mas ela enfrenta-os. Eles acabam por ir embora com medo. Márcio fica espantado com a coragem dela.

Rute fala com cliente e desliga. Pergunta a Dora o que se passou com a manga da camisola da cliente. Dora acusa Shakira e Rute fica irritada por não terem contado nada.

Luís entrega comida a Rogério. Ele aproveita e pede-lhe para cortar o cabelo mas quando vê Amadeu decide ir embora. Rogério convence Amadeu aprender técnicas novas.

Adelaide orgulhosa, afixa cartaz sobre as aulas de Luís. Vítor entra e reclama sobre as aulas, Adelaide fica furiosa com ele avisando-o que ele já não é comandante para estar a dizer o que quer que seja.

Ângela mostra-lhe a revista em que Linda e Paloma são capa. Romeu lembra-se do brinco que acharam na editora, vê que é o mesmo e sai. Ângela fica ansiosa. Cajó está nervoso, Anselmo diz-lhe que tem de mentir a Ângela também. Ângela entra e eles disfarça. Romeu diz a Linda que encontraram o outro brinco dela o que deixa Linda muito nervosa. Guardas da GNR entram e pedem a Linda que os acompanhe, Romeu mente e diz que estiveram juntos. Linda fica sem reação.