Resumo: 74º Episódio - 8 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Anselmo caminha em direção à saída da editora, quando ouve uma voz vinda do estúdio. Dirige-se ao gabinete e encontra Paloma morta e Cajó incrédulo com tudo o que aconteceu. Anselmo entra e Cajó explica o que se passou. Anselmo tem a ideia de incriminar Linda. Cajó nervoso, não sabe o que pensar.

Linda está pronta para sair quando estranha receber mensagem de Paloma para ir à editora ter com ela. Hesita, mas acaba por sair. Linda entra na editora e repara na luz vinda do gabinete, segue até lá. Linda depara-se com Paloma morta e fica muito assustada. Ouve sirenes e sem saber o que fazer olha em volta, vê as suas mãos com sangue. Fica em pânico vai embora.

Cátia diz a Bruno que Mélanie sai a ele o que deixa Bruno constrangido. Dá carinho à Mélanie enquanto ela dorme encostada a ele. Bruno acorda Mélanie e leva-a para quarto. Linda entra em casa perturbada e segue para a cozinha. Bruno entra e depara-se com Linda muito nervosa, pergunta o que se passou. Linda a tremer explica o que se passou e Bruno fica em choque com o que ouve. Bruno abraça Linda.

Vanessa está preocupada com Romeu. Ele chega e falam sobre Anselmo, ela sugere que Anselmo devia desaparecer. Romeu não gosta daquela ideia nem da conversa e sai.

Rúben pede a Jéssica para ficar, diz-lhe que não pode ficar sem ela na corporação de bombeiros e que precisa dela no casamento, Jéssica perde a esperança que sentia com aquela conversa.

Adelaide e Rute falam sobre a morte de Paloma. Luís entra e fala sobre dar aulas de espanhol ali mas Rute critica-o. Adelaide aprova a ideia dele deixando Luís animado.

Um guarda da GNR faz perguntas a Cajó sobre a morte de Paloma. Cajó com o seu discurso de marido sofredor incrimina Linda. Estão a terminar de recolher as últimas provas e encontram um brinco de Linda. Ângela abalada diz a Anselmo que acha que foi Cajó que a matou, Anselmo diz que ele não seria capaz.