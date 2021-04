Resumo: 73º Episódio - 7 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vítor está a sonhar com incêndios, quando Rebeca o acorda com água e acusa-o de ter um sonho tarado. Vítor admite a Rebeca que tem medo do fogo, desde que salvou ex-marido de Adelaide. Rebeca promete ajuda-lo.

Na editora, Linda faz frente a Anselmo. Este diz-lhe que não quer fazer mal a Mélanie, diz quer o sucesso dela porque é a solução para as dificuldades da editora. Linda ameaça-o e pede para ele jurar que é só o sucesso dela que ele quer. Quando Linda sai, Anselmo lança-lhe um olhar de ódio.

Bruno está enlouquecido a treinar, pensa em tudo o que se está a passar com Mélanie, Linda e o Sérgio. Mélanie chega e fala com ele. Começa a primeira lição de guitarra ao pai.

Rogério desabafa com Rúben sobre Sandra e Leandro. Rúben diz para ele marcar a "corrida" com o Sr. Gilberto. Quer saber como estão as apostas e Rogério mostra-lhe o caderno com as anotações das apostas no Sr. Gilberto, diz que ele é uma estrela.

Rute vai sair e atira com roupa Dora para ela passar, contrariada, Dora liga o ferro mas recebe uma notificação no instagram e deixa o ferro em cima da camisola. Shakira vê a camisola a pegar fogo e grita. Dora aflita pede-lhe segredo e fazem um acordo, Dora passa a ignorar Sahkira como que ela não exista, ao que Shakira aceita.

Linda dá entrevista enquanto a fotógrafa vai tirando fotos dela. Cajó afasta-se de Paloma para enviar sms a Ângela, disfarça. Linda e Paloma tiram fotografias juntas.

Ângela tenta seduzir Anselmo, ele sente-se dividido com ela pois sabe que não deve confiar nela. Ângela comenta o sucesso de Romeu no encontro com as fãs e que provocou muita interação nas redes sociais, Romeu e Vanessa chegam e Anselmo explica a ideia que tem para promover Romeu. Diz a Vanessa que ela vai criar um hambúrguer com o nome da ultima musica dele e quer guardanapos com a cera dele. Romeu fica furioso quando ouve que vai servir às mesas. Ângela concorda com a ideia e diz que é só um dia. Romeu acha que o pai quer humilha-lo.

Luís chega e tira as medidas ao corpo de Rebeca, ele pede-lhe um aumento e Rebeca goza com ele e diz para ele ir falar com Vanessa deixando Luís encurralado.

Mélanie chega ao café de mãos dadas com o pai e diz que daqui a uns dias os pais fazem anos de casados e tem uma surpresa para a família. Bruno aproxima-se dela e toca a música na guitarra enquanto Mélanie canta, mas nem termina porque Linda vai de encontro aos dois num abraço. Todos ficam emocionados.

Romeu está furioso, diz que não vai andar a servir hambúrgueres de avental, pede que Ângela não volte a apoiar Anselmo. Os dois discutem e Romeu sai de casa para apanhar ar deixando Ângela enervada.

Paloma pega no telemóvel de Cajó e vê as sms trocadas com Ângela. Explode com ele e discutem. Paloma nervosa, toma calmantes quando vê na app do telemóvel para onde ele foi, toma mais comprimidos e sai. Ângela está a ler uma revista quando ouve mensagem de voz de Cajó mas ignora a mensagem. Cajó fora de si, segue para o gabinete com Paloma a entrar atrás dele. Subitamente, Paloma sente-se mal por causa dos comprimidos. Os dois continuam a discussão e Cajó violentamente bate nela e esta cai no chão. Paloma bate com a cabeça num móvel e morre. Cajó está em pânico.