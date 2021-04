Resumo: 72º Episódio - 6 de abril (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Anselmo ganha coragem para dizer verdade quando Ângela entra e consegue que ele não conte. Mélanie aceita voltar a trabalhar ali. Ângela provoca-o.

Bruno está irritado por saber que Anselmo esteve no café. Linda fala-lhe da proposta que ele fez a Mélanie e que ela quer aceitar. Bruno sai disparado deixando Linda angustiada.

Vanessa abre a porta a Bruno que entra de rompante e revoltado. Pergunta se ela contou a Anselmo sobre Mélanie. Nesse momento, Odília chega e ele esconde-se, vai embora sem Odília o ver. Mélanie fala sobre Anselmo com Linda quando Bruno chega arrasado. Mélanie diz que abriu mão de tudo e que tem de pensar nela também. Bruno e Linda ficam abatidos sem saber o que fazer.

Júlio mostra uns produtos a Amadeu e Rogério, que fica desconfiado. Amadeu diz a Rogério para se calar, fica com as coisas e se resultar depois compra mais.

Rute está a passar a ferro e Dora está a dobrar roupa. Luís entra e Rute entrega-lhe uma lista de coisas que Shakira precisa. Luís olha para a lista e fica desesperado.

Gabriel diz a Leandro que está ali para tudo o que ele precisar e não só para beber cervejas. Falam sobre a Mélanie. Leandro pergunta por Rita e Gabriel desabafa com ele. Rogério e Sandra estão a conversar enquanto jantam. Ela recebe chamada de Leandro e diz-lhe que depois de jantar passa lá, pede boleia a Rogério.

Bruno entrega dinheiro a Sérgio, ele diz-lhe que a chantagem não terminou. Bruno fica nervoso por não ter conseguido colocar um ponto final na chantagem.

Júlio olha uma foto dos três netos, Tó Quim pergunta se tem saudades deles e Júlio diz que são o melhor da vida dele. Júlio repara que ele não tem relógio e vende-lhe um, mente quando diz que pertencia a Quim Barreiros.

Adelaide fala enfadada ao telefone com Amadeu, continuando a iludi-lo, interessada no dinheiro dele. Desliga quando Jéssica chega que a critica sobre a atitude com Amadeu. Adelaide não quer que Jéssica saia dali, acha que está a cometer um erro, mas Jéssica está decidida a um novo rumo na vida. Adelaide fica preocupada. Jéssica compra online os colchões para Gabriel e Rita, conforme combinou com eles.

Linda não consegue dormir, abre uma gaveta e remexe nas coisas para ver um álbum de fotografias, mas fica em pânico quando encontra a arma de Bruno. Ele chega e retira-a das mãos dela. Linda manda-o desaparecer com a arma e Bruno justifica-se que serve para proteger a família de Anselmo. Linda decide que vai falar com Anselmo.