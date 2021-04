Resumo: 71º Episódio - 5 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rúben diz a Rogério que colocou Sandra na lista de convidados, ele diz que ela não sabe que ele gosta dela. Rúben diz para ele não desistir e Rogério pensa nas palavras dele.

Lurdes fica de boca aberta ao ver Adelaide e Amadeu juntos. A só com Adelaide pergunta o que foi aquilo. Adelaide cantarola alegre o que deixa Lurdes desconfiada.

Cátia está a costurar um vestido para Linda. Esta diz-lhe que vai dizer a todos quem a vestiu. Serafim chega e pergunta se ela não quer ir viver para casa dele. Cátia feliz com o apoio da irmã.

Bruno diz a todos que tomou uma decisão, quer Jéssica como segunda comandante. Tó e Vítor reclamam e Jéssica pede para falar a sós com Bruno e avisa-o que vai sair da corporação. Vítor sabe que ela gosta de Ruben e ela confirma, mas acrescenta que existem outros motivos e ser segunda comandante pareceria uma espécie de prémio de consolação.

Shakira tenta meter conversa com Dora, pergunta se ela não estuda. Dora fala da disciplina que ficou do ano anterior por fazer e Shakira pergunta se ela quer ajuda mas Dora, orgulhosa, rejeita ajuda dela.

Mélanie conta à mãe que está decidida aceitar a proposta de Anselmo. Não vai anular-se por ninguém e diz que tem o direito de ser feliz. Linda fica sem resposta e já sozinha liga a alguém.

Cajó e Paloma estão a passear de mãos dadas, ele tenta entrar no projeto de Paloma mas ela diz que não tem lugar para ele e sugere que tire umas férias. Cajó fica frustrado por não conseguir tirar nenhuma informação.

Linda marca encontro com Romeu na hamburgueria para não haver falatórios que se vêm às escondidas. Pergunta porque Anselmo quer Mélanie na produtora e acusa-o de ter enchido a cabeça dela de sonhos e agora ela acha que tem de agarrar esta oportunidade e não terá mais nenhuma. Pede a Romeu para perceber as intenções de Anselmo e arranjar-lhe outra editora. Vanessa chega e pergunta o que ela faz ali, Romeu conta-lhe. Vanessa sente-se a fraquejar. Vanessa liga a Ângela e pergunta se ela sabia que Anselmo está a tentar contratar Mélanie para a Lua-de-mel.

Cátia conta à mãe o que Serafim lhe propôs partilhar casa com ele. Lurdes não gosta do que ouve e começa a argumentar que as pessoas vão falar, Cátia sai irritada com ela. Mais tarde, Lurdes procura Serafim e pergunta se quer jantar hoje lá em casa. Serafim leva flores e uma caixa de bolos mas Lurdes deita tudo fora. Começa a inventar coisas sobre Cátia, Serafim diz que a ama como ela é, o que deixa Lurdes desesperada.

Nos Bombeiros, estão a treinar quando a sirene toca. Vítor começa a dar ordens sobre o olhar de Bruno que o chama a atenção e diz que é ultima vez que ele dá ordens. Vítor fica furioso. Vítor continua a falar como se fosse ainda comandante, Jéssica crítica atitude dele e de nunca o terem visto numa frente de fogo. Ela está triste por saber que os seus dias ali estão contados.

Sandra e Leandro cantam enquanto Anselmo observa-os. No final do ensaio, humilha-os e diz que quer que o concerto seja um sucesso. Santra controla-se para não se enfurecer. Gabriel avisa que Mélanie chegou para falar com Anselmo. Enquanto ela espera, Romeu diz a Mélanie para pensar bem, diz-lhe para negociar bem o seu contrato. Anselmo chega e Mélanie pede para falar com ele a sós. Romeu fica furioso. Anselmo olha para Mélanie como filha dele, enquanto ela fala as condições que quer no contrato, ele aceita-as. Pergunta a Mélanie se quer mesmo saber o motivo de ele a querer ali.