Resumo: 70º Episódio - 3 de abril (sábado)

Shakira e Márcio dançam, ele para quando vê Rute entrar, esta diz que quando era nova adorava dançar, vai para dentro. Márcio diz a Shakira que os pais não podem saber que ele dança.

Adelaide aproveita que Mélanie foi encher a garrafa e espreita o computador onde ela trabalha a contabilidade e fica impressionada. Lucas chega exausto, fala sobre o seu dia. Mélanie conta-lhe sobre Anselmo.

Ângela atende Vanessa e fica a saber o que se passou com Anselmo. Romeu e Ângela saem.

No hospital, Vanessa gela a ver Anselmo a ser levado pelos médicos.

Adelaide despacha Jéssica para jantar sozinha. Diz que afinal janta sozinha com Amadeu. Jéssica não acredita que a tia quer jantar sozinha com Amadeu. Adelaide conta-lhe que ele está rico. Jéssica acha estranho porque ele não demonstra. Adelaide fica animada. Depois do jantar. Adelaide insinua-se a Amadeu, diz que precisam de se conhecer para além de amigos. Amadeu fica nervoso.

Rúben fala com a tartaruga Sr. Gilberto sobre a corrida, Emília aproxima-se e diz-lhe que não é obrigado aceitar e diz-lhe para apresentar as suas condições. Rúben fica a pensar.

Rebeca Sofia entra apressada e estranha atitude de Vítor. Ele diz-lhe que não vai mais pedir a atenção e amor dela. Vítor levanta-se, de rompante e agarra-a. Rebeca sai lançando um olhar confuso a ele.

Na hamburgueria, Gabriel quebra o gelo com Rita e diz que ela agora é uma mulher livre e uma autora reconhecida. Descai-se quando diz que nunca se fartaria dela na editora, mas acaba por emendar sem ela entender.

Cajó diz a Paloma que saiu da editora porque o lugar dele é ao lado dela. Paloma fica desconfiada.

Anselmo está deitado quando o médico entra e diz-lhe que o desmaio deveu-se a um aneurisma e que pode rebentar a qualquer momento. Anselmo fica em choque.

Ângela e Vanessa discutem sobre o que se passou com Anselmo. Vanessa desconfia que Ângela seja aliada dele porque era apaixonada por ele. As duas têm medo que ele fale, mas Ângela diz que ele tem um ponto fraco e ela sabe qual é, sabe o que fazer para ele não falar.

Mélanie pede desculpas ao pai por chegar tarde. Ele pede ajuda a Mélanie com uma surpresa que está a preparar para Linda, cantar uma música para ela. Mélanie fica comovida com a atitude dele e diz que o ajuda. Bruno quer provar a Linda que está tão apaixonado por ela como há vinte anos atrás.

Leandro está no estúdio e abre a caixa de recordações e depara-se com uma fotografia antiga dele com o pai, publica-a no seu perfil de instagram e emocionado guarda-a na sua carteira.

Estão na conversa, quando Jéssica insinua que quer demitir-se, Rebeca ouve e as duas trocam acusações. Rita e Gabriel falam com Jéssica para convencer a tia a comprar novos colchões que os deles são de palha. Luís devora Rebeca com os olhos e ela fica intimidada.

Gabriel fala com Romeu quando Anselmo entra. Este mostra-se irónico com Romeu, que sai. Ângela chega e pergunta como é que ele se sente, vai atrás de Anselmo e fala sobre o que se passou com ele, mas ele mente e diz que foi apenas um pico de tensão. Ângela avisa-o que já despediu Cajó e insinua-se a Anselmo. Ele sorri satisfeito.

Leandro abre a porta e vê Sandra que vinha deixar o pequeno-almoço à porta, puxa-a para dentro e convida-a a tomar a refeição com ele, agradece-lhe pelo apoio e abraça-a. Quando Sandra desfaz o abraço os dois acabam por beijar-se.

Estão a tomar o pequeno-almoço quando Mélanie vê publicação de Leandro. Lucas diz que não percebe porque não estão juntos e acha que ela devia dar apoio a Leandro neste momento da vida dele, Mélanie fica pensativa mas acaba por concordar com ele. Sandra está derretida com o beijo de Leandro. Mélanie aparece e diz a Leandro que está ali para o que ele precisar. Leandro é frio com Mélanie e ela acaba por ir embora. Leandro disfarça o que sente. Mélanie pensa em Leandro e no que Anselmo lhe disse. Sente um turbilhão de emoções e chora.

Bruno recebe chamada de Sérgio, pede ao fornecedor para pagar na próxima encomenda. Bruno guarda dinheiro que ia pagar ao fornecedor no bolso e sai sem se despedir de Linda.

Luís pede a Rute para tratar da transferência da escola de Shakira. Rute dá-lhe carinho quando Dora entra e tem um ataque de ciúmes. Rute fica irritada com ela.