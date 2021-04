Resumo: 69º Episódio - 2 de abril (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rita e Linda chegam e falam sobre a entrevista. Mélanie conta que cantou no café o seu tema e todos gostaram. Linda quer levá-la para a editora de Paloma. Mélanie acaba por contar a Linda sobre Anselmo e a proposta dele. Linda diz que ele está em guerra com Romeu e quer usá-la como uma arma.

Bruno apresenta o quartel a Lucas, mas este está aborrecido com a visita. Bruno recebe uma sms e pede para mostrarem o resto a Lucas. Vanessa pede para falar com Bruno numa mesa de canto, está tão nervosa que Bruno traz-lhe um shot que ela bebe de um só trago. Pede desculpa se o destabilizar com o que vai contar e começa a relatar a noite em que Mélanie e Sandra nasceram e que podem ter sido trocadas. Ele acusa-a de estar ali a mando de Anselmo.

Vanessa conta que fez testes de ADN e Sandra é filha de Romeu mas não é filha dela e que no Luxemburgo descobriu que naquela noite apenas nasceu uma rapariga. Conta que mentiu a Romeu e sabe que Bruno também não é pai de Mélanie. Logo Mélanie é filha dela e de Anselmo. Bruno em choque diz-lhe que aquela história morre ali. Vanessa acaba por assentir muito nervosa.

Cátia está fazer café para Lurdes enquanto ela borda uma toalha. Lurdes tenta convencer Cátia para ela voltar para casa. Cátia não dá saída, diz que vai conseguir sustentar-se. Lurdes não gosta da resposta e reclama do café.

Rúben diz a Emília que tem de repensar o casamento, porque viu o vestido de noiva e isso dá azar. Emília tenta tranquiliza-lo mas ele não se convence. Ela acaba por dizer que vai trocar de vestido para o ver feliz. Ele fica satisfeito e aliviado.

Luís faz charme para Rebeca. Ela percebe e diz que é uma mulher casada para ele ter juízo. Ao ver Vítor com ramo de flores para ela, detém-se, pega nas flores, dá-lhe com o ramo em cima e diz que eram precisas dez floristas para ela considerar perdoá-lo. Luís dá conselhos a Vítor que não o ouve porque tem duas famílias logo não sabe do que fala.

Amadeu está sentado à espera que Rogério lhe apare a barba. Adelaide passa na barbearia e leva documentos para Mélanie fazer a contabilidade da barbearia. Amadeu diz-lhe para ela se por bonita para o jantar logo e Rogério, indignado, pergunta a Amadeu se está ele está atirar-se a avó.

Adelaide pede a Jéssica para jantar lá em casa hoje porque não quer jantar sozinha com Amadeu. Jéssica cede. Mélanie fica perplexa ao ver as contas de Amadeu. Adelaide fica curiosa, mas Mélanie diz que é segredo profissional.

Cajó mostra-se pesaroso, com a caixa dos pertences nas mãos e despedindo-se de Rita e Gabriel. Vai embora da editora. Rita, tem a carta de demissão na mão e comenta que tem receio da vingança da editora se for embora. Gabriel envia mensagem para Rita através da APP, Rita recebe mensagem de "Roberto" a incentivá-la e fica estonteada com tamanha sincronização. Ganha coragem para entregar a carta. Ângela fica furiosa mas Rita faz-lhe frente deixando-a mais irritada. Rita sai e Ângela amarrota carta com raiva. Rita sai do gabinete muito nervosa, pede a Gabriel que a tire dali antes que bata em Ângela. Rita agarra nas suas coisas e sai com ar determinado, Gabriel vai atrás dela.

Romeu entra no café e fica aliviado ao ver Linda sozinha. Diz que viu o videoclip dela e pergunta se a letra é inspirada nele. Linda fica nervosa mas disfarça, diz a Romeu que nem tudo gira à volta dele e que a letra foi inspirada no que ela sente e vive. Ele diz que mesmo que as musicas dela fossem todas a falar mal dele iria sempre apoiá-la. Linda diz que os dois são colegas e não rivais como ele pensa.

Rogério fala com Rúben sobre a corrida de tartarugas, Rúben não acha graça à ideia dele mas diz que vai pensar.

Ângela assiste à atuação do dueto de Sandra e Leandro. Ângela é carinhosa com Sandra, dá-lhe força e Sandra volta para estúdio, começam a cantar de novo. Ângela fica comovida a ouvi-los.

Anselmo está na sala de Romeu e Vanessa a falar com Odília, agradece-lhe o bom trabalho que fez. Mostra sinais de não estar bem e senta-se. Vanessa chega a casa e Anselmo confronta-a com a ida ao Luxemburgo, diz que sabe o que ela descobriu e fala de Mélanie como filha dos dois. Vanessa fica petrificada. Anselmo diz que têm de pensar numa forma de contar e quando Vanessa diz que não podem contar a ninguém ele cai inanimado no sofá.