Resumo: 68º Episódio - 1 de abril (quinta-feira)

Luís cobiça Rebeca Sofia, que começa a deixar-se embalar pela conversa dele. Vítor entra e pergunta a Luís porque anda a oferecer boleias a Rebeca, Luís diz que são só colegas.

Tó Quim provoca Serafim e diz que a namorada dele parece que veio de um funeral. Cátia está deprimida por ter sido despedida. Serafim quer falar com Rubi mas Cátia não quer. Acaba por dizer que o emprego foi uma cunha e disfarça o pânico que sente, consegue que ele não vá falar com ela, quando diz que andavam com os ordenados em atraso e assim arranja um emprego que sabe que lhe pagam.

Rebeca Sofia entra em casa chateada e a queixar-se da maneira como Vítor conduziu devagar. Vítor diz que as regras de trânsito são para cumprir.

Rúben entra em pânico porque quase vê o vestido, tapa os olhos e pede a Emília para tirar o vestido de onde está. Vê o véu e pede o mesmo mas a tartaruga Sr. Gilberto está agarrada ao véu. Emília pede a Rúben para a tirar do véu porque faz-lhe impressão. Ele tenta mas enrola-se no véu e ela ri enquanto tira fotos a Rúben naquelas figuras.

Adelaide está a ler um livro e assusta-se quando Amadeu aparece silenciosamente na saleta e fica a olhá-la. Amadeu diz-lhe que vai embora dali, já está melhor e não quer abusar da boa vontade dela. Convida-a para jantar no dia seguinte como agradecimento. Adelaide, um pouco contrariada, aceita.

Rita comenta com Gabriel que vai falar com Ângela sobre a saída da editora. Gabriel envia-lhe sms pela APP e Rita fala da mensagem de "Roberto" e da coincidência dele desejar boa sorte na conversa com Ângela. Comenta como ele é sensível, inteligente e lindo e que vai tentar novamente marcar encontro. Gabriel fica indeciso com o que fazer.

Romeu está distraído a ver o videoclip de Linda. Assusta-se com a entrada de Ângela que diz que ele tem de estar atento à família. Ele percebe que ela tem razão.

Paloma e Cátia preparam Linda para a sua entrevista na rádio. Paloma está triste, mas faz-se de forte. Paloma diz que pode falar com Rubi, Cátia, orgulhosa, não quer porque foi maltratada sem razão.

No café Disco Disse, Mélanie canta o tema que compôs “É para esquecer”, todos reagem com admiração ao ouvir. Mélanie vê Anselmo entrar e para de tocar. Este diz que vem em paz e que ela não merece estar a tocar num café, quer ajudá-la e faz uma proposta para voltar à editora. Mélanie fica a pensar.

Vanessa entra em casa. Romeu pergunta como está amiga dela e Vanessa lembra-se da mensagem da irmã e diz que está melhor, disfarça o nervosismo e sobre para o seu quarto.

Sozinha, não para de tremer quando Ângela chega e pergunta onde ela esteve. Vanessa conta que foi ao Luxemburgo e teve acesso à lista de nomes dos bebés que nasceram no mesmo dia em que Sandra nasceu. Três rapazes e uma rapariga, esta ultima de apelido Ribeiro. Ângela começa a perceber o engano quando Vanessa diz que Mélanie é filha dela e as bebés foram trocadas na noite de tempestade no hospital. Odília abre ligeiramente a porta e ouve a conversa sem elas saberem que ela está ali. Vanessa precisa ter a certeza que Mélanie é mesmo sua filha e de Anselmo e decide falar com Bruno na certeza que ele vai compreender e ajudá-la. Ângela tenta que ela pense primeiro nas consequências, mas Vanessa sai deixando a irmã perdida sem saber o que fazer.

Leandro está a dormir com a cabeça no colo de Sandra. Sandra sorri com aquele momento. Leandro acorda, Sandra pega na sua mochila para ir embora. Leandro agradece o apoio.

Bruno e Mélanie ouvem orgulhosamente a entrevista de Linda na rádio. Lucas chega, o pai esperava-o e saem os dois.

Rogério fala da conta que Júlio tem para pagar e este levanta-se e diz-lhe que pagou. Amadeu entra e fica preocupado, Júlio finge exaltação e sai com Amadeu. Rogério repõe o dinheiro. Lurdes fala com Amadeu e Júlio, este elogia-a mas ela mas finge que não liga. Júlio pede para ir ao wc e ao passar pela mesa de um cliente tira a nota que serve para pagar a conta e guarda-a em que ninguém repare.

Romeu chega à editora e não entende porque estão tantas mulheres à sua espera, Gabriel explica-lhe que são os clubes de fãs dele. Romeu diz que não convocou ninguém, mas quando Anselmo aparece percebe que foi ele. Pede para falar a sós com Anselmo para dizer que não é um fantoche nas suas mãos. Anselmo avisa Romeu que o patrão ali é ele e ele faz o que ele quer, diz-lhe para estar perto do público e manda-o fazer charme às fãs. Romeu sai contrariado. Nisto Ramon entra e conta que foi atrás de Vanessa como ele mandou. Descobriu que ela andou num hospital a falar com enfermeiras e entrega um papel a Anselmo com uma lista de bebés igual à lista que Vanessa obteve. Anselmo fica apreensivo quando percebe que Sandra e Mélanie nasceram na mesma noite. Nesse momento, atende chamada de Odília que lhe conta tudo o que ouviu.