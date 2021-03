Resumo: 67º Episódio - 31 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Shakira coloca música latina e começa a dançar salsa. Márcio chega e ela assusta-se mas puxa-o para dançar. Márcio fica feliz.

Paloma apesar de estar desanimada, fecha um concerto para Linda atuar no dia seguinte numa terra perto. As duas falam da importância de cantar nas terras pequenas quando Rita chega. Pagam a Rita pelo seu trabalho e Paloma diz que tem de sair da Lua-de-Mel para não ser apanhada. Rita feliz, parece ter tomado a sua decisão.

Na associação, Rúben cantarola o tema de Linda, Adelaide mostra-se enfadada por ouvir o tema o dia inteiro, Bruno e Ruben elogiam Linda. Tó Quim chega e fala sobre o que se passou com os licores e acusação da ASAE, furioso, acusa o primo Vítor e diz que foi tudo uma cabala. Adelaide instiga-o a falar com Vítor que está a treinar. Tó completamente enraivecido, entra e acusa-o de ser impostor e põe um pé em cima da barriga de Vítor que solta um esgar de dor. Tó diz que ele devia estar preso e que o traiu, Vítor defende-se, só provou que ele comprou drogas mas para Tó isso não prova que foram usadas nos licores. Bruno entra a meio da discussão com Rúben e Serafim para acalmar o ambiente. Vítor fica surpreendido pela negativa quando percebe que Bruno readmitiu Tó Quim na corporação. Sai, chamando-os de traidores.

Emília está desconfortável com o vestido de noiva que veste, Rebeca acha que tem de ter mais folhos e brilhantes, uma noiva tem de ofuscar. Emília desanimada, conta que já não é professora titular e colocaram uma substituta no lugar dela, Rúben nem sabe do que aconteceu, pois sempre lhe disse para ela não ir e é o mesmo que agora dar-lhe razão. Jéssica chega e diz que o vestido tem folhos a mais, parece um suspiro. Rebeca não gosta da opinião dela. Emília fica desesperada.

Rogério e Lucas pensam em ideias para novas apostas. Rogério lembra-se de fazerem uma corrida de tartarugas. Acham boa ideia e Lucas diz que vai falar com o pai para ser na associação, sorriem, satisfeitos.

Ângela tenta falar com a irmã, avisa Cajó que o vai despedir, precisa que ele trabalhe com Paloma para saber informações, em troca voltarão a encontrarem-se. Ângela liga a Odília e fica a saber que a irmã viajou. Deixa mensagem de voz a Vanessa na esperança que não tenha feito nenhuma loucura.

Lurdes está orgulhosa de Linda. Cátia entra e conta que foi despedida, sabe que foi por causa de Ângela mas não demonstra. Ficam com pena dela.

Mélanie tenta compor uma música na sua guitarra quando Lucas entra. Ela desabafa sobre Leandro, conta que o viu com Sandra e que tem tantas coisas que aconteceram para lhe contar. Lucas lembra-a que foi ela que quis acabar. Mélanie acha melhor assim, quer concentrar-se na musica e nos impostos. Lucas acha que ela não deve desistir à primeira adversidade e fala dele como empresário, mas a irmã diz-lhe que o pai o vai obrigar a estudar, deixando Lucas apreensivo.

Rogério acaba de fazer barba a Júlio, que fala sobre Amadeu, pergunta se ele continua forreta. Rogério não quer falar porque é seu patrão. Júlio sai sem pagar, diz para colocar na conta dele apesar de Rogério dizer que não fazem fiado.

Rita fala sobre a sua demissão. Gabriel tem medo que ela se arrependa. Ângela chega e Rita tenta falar com ela, mas Ângela despacha-a e sai para o gabinete.

Linda termina de falar com Paloma ao telemóvel quando ela e Mélanie ouvem vozes exaltadas. Seguem as vozes e encontram Bruno aos gritos com Lucas, quer que ele estude, que tenha um rumo na vida. Lucas não quer, acha que não precisa de um curso para vencer na vida. Sai e a irmã vai atrás dele. Linda concorda com Bruno mas não podem obriga-lo a fazer o que não quer.

Romeu entra e diz que não vai avançar com o concerto de Sandra e Leandro, mas Ângela está sem paciência. Liga novamente a Vanessa mas sem sucesso e deixa novamente mensagem de voz a perguntar onde anda e que deu a desculpa a Romeu que ela estava com Xana. Anselmo entra e fala sobre o passado deles juntos.