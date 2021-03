Resumo: 66º Episódio - 30 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno e Linda estão a preparar-se para se irem deitar quando Mélanie chega. Esta desabafa com os pais que sentem pena dela. Bruno não gosta que Mélanie tenha uma atitude derrotista.

Rúben entra e abraça Emília pelas costas. Emília pergunta se ele não quer ver os vestidos de noiva com ela, queria ajuda dele. Ele não quer porque dá azar.

Rita conta a Gabriel que está a trabalhar com Linda. Anselmo pergunta por Ângela e avisa-os da reunião. Enquanto isso, Ângela e Cátia enfrentam-se com o olhar. Ângela diz-lhe que ela a traiu e diz-lhe para falar, Cátia não tem medo e vira-lhe as costas. Ângela furiosa liga a alguém.

Vítor exaspera-se por Rebeca se vestir de luto. Márcio aproveita e sai sem eles verem. Ela provoca-o sobre outros homens e sai, Vítor fica frustrado e faz chamada.

Luís coloca perfume a mais quando Rogério entra e critica o cheiro. Dora entra animada e fala sobre o videoclip de Linda, conta ao irmão que não vão fazer mais licores.

Paloma está abatida mas disfarça. Mel quer saber o porquê do pai estar naquele estado, não acredita na história dele.

Rute e Linda falam sobre Shakira. Luís continua atrás de Rebeca Sofia. Luís pergunta a Lucas se já contou a Dora o que anda a fazer, Lucas acaba por lhe contar e ela fica chocada por ele não a ter incluído no negócio das apostas.

Vítor exige o dinheiro que ganhou. Dora e Lucas entram, Vítor sai chateado por Rogério não lhe querer pagar. Rogério acha estranho, Vítor ter apostado no Bruno, diz a Lucas que quando ninguém ganha o dinheiro acumula.

Falam sobre o videoclip de Linda estar a ser um sucesso. Para festejar Adelaide serve licores, dá um especial a Tó. Tó começa a sentir-se com dores de barriga e foge para a casa de banho.

Na editora a reunião já começou e estão todos tensos. Ângela recebe chamada de Vanessa e sai. Anselmo quer Mélanie a trabalhar com eles, está confiante que ela vai aceitar.

Paloma e Linda estão a falar sobre o álbum. Mel vê que o pai de Leandro morreu, sente-se mal por não estar ao lado dele. Linda conforta-a.

Sandra e Leandro chegam a casa, Mel chega atrás. Vai embora em lágrimas. Leandro abre a caixa do pai e vê objectos que guardou dele.

Vanessa nervosa vê o teste de ADN, liga a Ângela e pede-lhe que vá a casa.

Ângela entra em casa e pergunta por Vanessa. Sobe para quarto e encontra Vanessa desesperada, Ângela entra e senta-se ao lado dela. Vanessa mostra-lhe os testes, Sandra é filha de Romeu mas não é dela. Ângela em choque.

Romeu tenta tocar quando Cajó entra, falam sobre o que se está a passar. Romeu não consegue concentrar-se.

Ângela fala com o laboratório, dizem-lhe que não houve erro nenhum. Vanessa levanta-se e vai preparar um saco de viagem. Fala ao telefone com alguém, manda Odília avisar que volta amanhã e sai. Odília espera que ela saia e liga a Anselmo.