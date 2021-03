Resumo: 65º Episódio - 29 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rogério acaba por dizer a Rúben que está desanimado por causa de Sandra, acha que ela não sente o mesmo por ele que ele sente por ela. Rúben diz que o vai ajudar a conquista-la. Rogério com medo das ideias dele.

Mélanie conta a Linda o que se passou com Romeu. Linda está com pena da filha, mas dá-lhe todo o apoio, e que ela não precisa de Romeu, e dá o seu exemplo que acaba de lançar um videoclip.

Bruno está fechar associação, segue p/ sala de treinos quando Ramon entra e vai atrás dele. Buno arruma algum material caído. E quando se prepara para fechar tudo e sair, vê Ramon, à porta da sala, fechando a porta atrás de si. Buno olha em volta, à procura de qualquer coisa para se defender, mas Ramon já avançou sobre ele e o encostou a uma parede. Buno consegue soltar-se e pegar num halter. Os dois envolvem-se numa luta corpo a corpo.

Bruno está caído no chão, tenta levantar-se quando Jéssica entra e vê-o deitado e ajuda-o de imediato.

Ângela tenta defender-se, Paloma atira-lhe de tudo, gritam uma à outra. Anselmo expulsa Paloma da Editora enquanto Cajó assiste sem reação. Paloma está muito nervosa, toma um calmante. Cajó quer falar com ela mas Paloma encaminha-se para o estúdio. Cajó tenta falar com Paloma mas ela explode quando ele diz que não quer deitar os seus anos de carreira para o lixo. Cajó fica perturbado. Anselmo entra e avisa-o para se afastar de Ângela pois ela não é de confiança, fala sobre o passado e Cajó fica pensativo.

Sandra fala com Leandro sobre os ensaios quando este recebe uma chamada e pede para ela esperar, quando retoma, diz que que o pai teve um ataque cardíaco e não resistiu. Sandra desliga e diz à mãe que tem de ir ter com ele. Vanessa leva-a, não a quer sozinha. Leandro desata num pranto levando as mãos à cabeça. Sandra chega e ele recebe outra chamada. Fica em choque ao saber que o pai morreu. Leandro quebra desesperado.

Linda põe gelo nas escoriações de Bruno enquanto este, conta o que aconteceu. Bruno volta a falar que não era preciso Linda estar meia despida no videoclip. Ela sai para ir buscar cervejas e Bruno vai até uma gaveta, vê a sua arma e esconde-a novamente.

Mélanie está absorvida na canção que canta. Lucas e Dora tentam animar Mélanie quando recebe uma chamada e sms de Leandro, não lhe responde e sai. Lucas e Dora vão fazer amor.

Ângela irritada com o que se passou. Anselmo provoca-os e pergunta a Romeu se não tem nada para lhe dizer. Romeu pede desculpas ao pai e sai, Ângela vai atrás dele. Anselmo fica satisfeito. Romeu furioso com a humilhação que o pai o fez passar. Ângela pensa em ligar a Cátia, mas acaba por desligar.

Leandro abre a porta a Sandra, ela abraça-o sem dizer nada. Fica emocionado com a atitude dela. Vanessa dá os sentimentos a Leandro. Ela recebe sms do laboratório informando que os resultados estão prontos e fica angustiada.

Gabriel finge que lê e envia mensagem a Rita. Gabriel tenta fazer com que ela o elogie através de Roberto. Rita diz-lhe que o vê só como melhor amigo. Gabriel disfarça a sua tristeza.

Adelaide entra com Lurdes em casa, falam sobre Vítor e Tó. Lurdes diz a ela que está na altura de se vingarem. Adelaide fica interessada no que ouve.

Romeu acabou de contar a Vanessa o que se passou na Editora, conta também que Ângela tinha um caso com Cajó e Paloma acabou por perder a cabeça. Vanessa diz que a compreende muito bem pois também já foi traída, conta que Sandra foi com Leandro à terra do pai dele, que faleceu. Romeu teme pela segurança de Sandra e Vanessa explode ao dizer que ficou a saber direto por Anselmo que Sandra corre risco de vida. Ângela tenta amenizar dizendo que não queriam preocupá-la. Romeu fica abatido e quando Vanessa sai acusa Ângela de minar tudo.