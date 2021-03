Resumo: 64º Episódio - 27 de março (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Anselmo assustado é encaminhado para uma zona mais escondia e Bruno vira-o para si e encostando a arma agora ao estômago, ameaça-o. Diz para ele voltar para onde veio ou atira-o ao rio mas desta vez morto.

Linda está preocupada porque não consegue falar com Bruno. Anselmo está assustado, pergunta a Bruno se não quer ficar do lado dele e destruir Romeu mas Bruno não cede e para provar que é capaz do pior, dispara para o lado. Anselmo assusta-se. Bruno acaba por ir embora na certeza de ter conseguido o que queria.

Romeu e Ângela avisam Sandra que irá ter um segurança. Sandra pergunta porque o avô o odeia tanto e Romeu fala do passado. Sandra sente pena do pai.

Adelaide, de cabeça erguida, sai sem comer. Amadeu fica triste pois preparou o pequeno-almoço para ela. Fala com Rita sobre o que se passou no dia anterior. Vítor tenta que Rebeca o perdoe, mas ela não cede. Vítor abre a porta e vê Adelaide que o empurra, entra e humilha-o, deixando Vítor a chorar.

Emília pergunta como ficam as eleições, diz a Rúben que ele poderia ser comandante também mas ele não quer, diz que prefere ser um bombeiro melhor e que não gosta de mandar. Lucas e Rogério estão a analisar as apostas que têm quando Luís entra. Este quer retirar a sua aposta em Vítor, mas Lucas não deixa. Luís fica frustrado porque não consegue dar a volta ao filho. Lucas e Rogério continuam de volta do caderno de apostas. Vítor chega e diz que sabe o que andam a fazer e quer apostar também. Lucas fica surpreendido. Tó Quim irrita todos, não o querem ali. Vítor chega e todos ficam espantados com a sua presença. Vítor diz que escolhe Bruno para novo comandante, deixando Jéssica revoltada. Esta quer demitir-se, mas Rúben diz para não fazê-lo. Os dois olham-se com ar enamorado e Rúben pergunta se quer ir dar uma volta.

Linda pergunta a Bruno o que se passa. Bruno, furioso, conta o que se passou com Anselmo. Mel atende a chamada de Lucas que avisa-a sobre a visita do Inspetor da ASAE. Este diz que o laboratório não encontrou substâncias nos licores. Lucas está furioso por terem destruído a imagem do produto, mas Linda chega e evita que ele se enerve mais ainda.

Gabriel envia uma mensagem a Rita pela APP de encontros, ela chega e sorri ao ver a mensagem de "Roberto". Gabriel finge que não sabe do que ela fala e é seco. Romeu diz a Ângela que Sandra terá um segurança à porta ao final do dia. Romeu mostra-se desanimado por terem de ir na ameaça de Anselmo e Ângela, tensa, diz que não têm outra hipótese.

Cajó fala sobre saírem à noite. Paloma diz que não pode pois tem coisas para fazer. Romeu está a olhar para uma fotografia de Anselmo antiga enquanto fala com Ângela. Paloma entra e fala sobre a surpresa que tem para logo à noite.

Vanessa está a entrar em casa quando Anselmo, acompanhado por Ramón, entra à força atrás dela. Vanessa tenta ligar para o 112, mas ele tira-lhe o telemóvel e confronta-a com o teste de ADN que Romeu mostrou. Vanessa diz que lhe mentiu há 20 anos atrás, pois nunca iria ter um filho dele, diz que só queria que ele lhe desse dinheiro. Rámon dá uma chapada na cara de Vanessa sob a ordem de Anselmo. Ele diz que agora então é que não tem problemas em matar Sandra. Vanessa, de início não percebe, mas Anselmo diz-lhe que foi assim que conseguiu que Ângela cedesse com a editora. Vanessa quebra.

Sandra está irritada com Leandro. Ele responde-lhe mal, mas acaba por pedir desculpas. Ele pergunta se quer ir almoçar, mas Sandra recebe uma mensagem de Rogério a convidá-la para almoçar e ela diz a Leandro que tem coisas combinadas.

Na hamburgueria, Emília não concorda com a atitude de Rebeca em andar de luto por Vítor. Luís chega e galanteia Rebeca, que gosta do que ouve. Rogério e Sandra chegam e ele fica envergonhado com a atitude do pai de volta de Rebeca. Luís fica contente em ver Rogério com uma rapariga, diz que as bebidas são por conta dele. Sandra acha tudo muito divertido. Enquanto tentam almoçar, Luís não se cala de pé em frente da mesa, deixando o filho desconfortável. Rebeca Sofia chega e diz que a hora de almoço de Luís já acabou e tira-o dali para alívio de Rogério.

Na barbearia, Dora fica indignada ao ver o irmão com Sandra. Lucas conta a Dora sobre os licores e que a avó agora não o deixa vendê-los. Lucas insinua-se para ela, vão fazer amor quando Amadeu chega e interrompe os dois à procura de Rogério. Dora dá a desculpa que está a arranjar as unhas a Lucas. Amadeu resolve esperar por Rogério e os dois trocam olhares frustrados.

No café 'Disco Disse', a família está feliz por Bruno ser o novo comandante da Corporação. Bruno diz que foi voluntário ao cargo à força. Preparam-se para assistir ao lançamento do videoclip de Linda. Mel diz que tem de sair para falar com Romeu e Bruno aproveita para fazer mais um aviso, Mel diz que já conversaram sobre isso e preferia ter o apoio do pai. Na hamburgueria, Romeu encontra-se com Mel. Ele diz-lhe para esquecer a sua proposta, pois a volta de Anselmo mudou muita coisa e não pode avançar com o dueto, conta que seria provocar Anselmo. Mel fica com raiva, diz que Bruno bem a avisou e que Romeu não tem caracter. Romeu fica desolado.

Na editora, Anselmo pergunta por Romeu e critica a postura dele no emprego, diz que não pode fazer o que quer. Paloma chega e fala sobre a surpresa para logo a noite, espera vê-los ali. Ângela e Cajó trocam um olhar desconfiado.

No café 'Disco Disse' está tudo preparado para assistir à estreia do videoclip de Linda. Mel chega irritada, mas tenta disfarçar. Linda está nervosa e Paloma faz um discurso passando a palavra a Linda. Paloma elogia o trabalho de Cátia em vestir a irmã e diz que talentos como ela é que são precisos. Assistem ao videoclip muito concentrados. No final, os filhos abraçam Linda e Bruno tenta vencer o que sente e abraça Linda, que fica comovida.

Vítor continua a tentar reconquistar Rebeca Sofia, que continua a ser fria com ele. Vítor desespera pelo perdão dela.

Na editora, todos esperam por Paloma, Anselmo provoca Romeu. Cajó pede para terem calma.

Paloma entra nervosa, toma uns comprimidos, ajeita a roupa e segue para o gabinete. Liga o portátil e ouvem uma voz off a apresentar a nova música de Linda, o videoclip de Linda é lançado. Anselmo fica indignado por ter sido chamado para ver aquilo. Ângela subestima Linda e Romeu fica hipnotizado. Paloma diz a Ângela que chegou a vez de acabar com ela.