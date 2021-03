Resumo: 63º Episódio - 26 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sandra vê Vanessa a dormir na sua cama e estranha mas decide não acordá-la. Ela ao trocar de roupa, a porta do roupeiro bate e Vanessa acorda.

Em casa dos Fernandes, Rogério conta que Luís é um irresponsável que deixou a menina sozinha na hamburgueria. Shakira confirma e Rute surpreende-se ao ouvi-la falar. Rogério e Rute decidem que Shakira fica ali a viver, o que não agrada Dora. Luís fica muito feliz ao saber que Shakira voltou a falar. Marisa entrega-lhe uma cerveja para dar a Lucas. Este fala das apostas que andam a fazer sobre quem será o novo comandante da corporação, Luís diz que aposta em Vítor. Rute decide que Luís pode voltar para casa por causa de Shakira. Amadeu diz a Rute que ela tem o coração no sítio certo.

Na associação decorre o debate, quando Tó Quim chega e conta uma história que Vítor fez no passado, sobre ter atirado uma beata para o sítio onde estava guardado o fogo-de-artifício e Eça de Lima ter morrido intoxicado. Vítor diz que o tentou salvar mas estão todos em choque. Adelaide dá-lhe um estalo e Rebeca desfeita, vira-lhe costas e sai. Mais tarde, Adelaide está junto da urna com as cinzas do marido e Amadeu dá-lhe apoio, ela diz que odeia o Vítor pelo que fez ao seu falecido marido. Em casa, Vítor leva com duas almofadas que Rebeca lhe atira. Ele tenta aproximar-se, mas ela empurra-o. Rebeca diz a Vítor que vai contar tudo a Márcio para ele saber o pai que tem. Vítor fica destroçado.

Na associação, falam sobre o que se passou, e que não podem ficar sem comandante. Jéssica não se esquece que Tó Quim guardou este segredo todo este tempo e acusa-o. Tó Quim vai embora angustiado.

Romeu acorda Vanessa e tenta falar com ela. Vanessa manda-o embora dali, não quer falar com ele. Romeu sai do quarto, desce e lembra-se quando Anselmo lhe batia, sente-se angustiado e com raiva.

Leandro e Gabriel bebem. Ele diz a Gabriel que o amor não presta, deixa tombar a cabeça para trás e fecha os olhos, acabando por adormecer. Gabriel fica pensativo.

Romeu entra na Editora, esteve a chorar. Ouve a sua música a vir do gabinete. Aproxima-se, cheio de raiva e encontra o pai. Anselmo não quebra e os dois discutem. Ele tenta bater em Romeu com o cinto humilhando-o, mas Romeu tira-lhe o cinto enrola-o e desfere um golpe no pai. Anselmo encara o filho continuando a humilhá-lo verbalmente. Romeu, sem medo, volta a desferir um golpe de cinto e Anselmo protege-se com os braços, assustado.

Na barbearia, um cliente aposta em Jéssica e sai. Amadeu chega intrigado com as conversas sobre apostas que ouviu dos clientes que saem da barbearia. Pergunta o que estão a fazer e diz que não quer apostas ali. Rogério e Lucas explicam-lhe que a barbearia é um local de união e partilha e o tema alto é a sucessão do cargo de comandante da corporação. Dizem que o apoio de Vítor sofreu um revés no dia anterior, Amadeu pensa nas palavras deles e acaba por apostar em Jéssica.

Paloma avisa Linda que o videoclip dela vai ser lançado hoje. Linda e Mel ficam felizes. Paloma fica agradada com a garra das duas artistas.

Enquanto Sandra dorme, Vanessa entra e tira cabelos da escova da filha, coloca dentro de um saco transparente sem Sandra perceber. Romeu tenta ser carinhoso com Vanessa, mas ela não corresponde. Ele sai e ela pega no pente dele e mete-o dentro de outro saco. Pega numa tesoura e corta uma mecha do seu próprio cabelo.

Ângela chamou Romeu, diz que ele não pode enfrentar o pai da forma que o fez. Sente-se a perder as forças e explode, conta a Romeu que Anselmo ameaçou matar Sandra se o enfrentarem. Romeu fica chocado, diz que mata o pai, mas Ângela adverte que ele tem homens com instruções para fazer mal a Sandra se algo acontecer a ele.

Bruno apanha Anselmo na rua a caminho da editora e encosta uma arma às costas, dá-lhe instruções para continuar a andar. Anselmo assustado é encaminhado para uma zona mais escondia e Bruno vira-o para si e encostando a arma agora ao estômago, ameaça-o. Diz para ele voltar para onde veio ou atira-o ao rio mas desta vez morto.