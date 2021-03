Resumo: 62º Episódio - 25 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Anselmo ainda não sabe o que vai fazer com Sandra e Leandro e ironiza a dupla por causa do falatório nas revistas. Ela faz frente a Anselmo e ele não gosta. Diz a Leandro para pôr rédea curta a Sandra e Leandro ignora-o.

Vanessa está com medo que Romeu descubra a verdade sobre Sandra. Liga para Ângela, que diz que vai já para casa, sob o olhar atento de Paloma. Paloma faz-se de sonsa e quando Ângela agradece e sai, Paloma chama-a de “cabra".

Mel não sabe como dizer à mãe que está a pensar aceitar a proposta de Romeu, mas a mãe percebe. Mel mostra ter pena de Romeu e acha que seria bom ser promovida por ele. Linda diz-lhe para ir em frente mas a pensar nela e não em Romeu. Mel sente-se confiante.

Lucas confia que a situação dos licores se vai resolver e diz que a culpa é de Tó Quim, que decidiu alterar os licores. Decidem fazer apostas sobre o comando dos Bombeiros. Rogério aposta dez euros que Vítor vai continuar a presidir e Lucas aposta em Jéssica.

Luís tenta que Shakira fale com ele, sugere que ela lhe ensine idiomas e que o ajude com o novo emprego, mas ela não fala. Luís decide cantar e Shakira foge. Em casa de Rute, Luís implora-lhe que deixe Shakira ficar ali, conta que arranjou emprego e tem uns horários complicados. Rute quebra e diz que sim. Shakira ajuda-a com a roupa e ela fica impressionada. Dora chega e diz que não a quer ali.

Todos adoram os novos equipamentos personalizados que Cátia fez para a equipa de ciclismo. Jéssica pergunta a Vítor quando é o debate deles e se está com medo. Rúben chega e avisa que Amadeu está lá fora com as bicicletas. Adelaide não quer ver. Jéssica fica com ela.

Rebeca fala com Vítor ao telemóvel, desliga a chamada e envia um áudio para o grupo de Whatsapp. Marisa pergunta por Luís, mas é ignorada por Rebeca. Rúben sente-se apertado com a camisola e tira-a para deleite de Rebeca e das mulheres que o estão a ver. Eles sentam-se nas bicicletas mas partem-se todas. Cátia e Amadeu olham desolados. Adelaide está muito irritada com o que aconteceu com as bicicletas, diz que a equipa dos Eças acabou. Vítor concorda. Amadeu está abalado, diz que a sua intenção foi boa. Está tudo pronto para o debate. Adelaide diz a Bruno que o assunto da equipa de ciclismo está encerrado. Rebeca tenta subornar Bruno, mas Jéssica interrompe-os. Rúben conta sobre o casamento a Jéssica, esta quebra e sai. Jéssica ainda está abalada, mas disfarça e começa o debate das eleições.

No café, Lucas e Dora cantam karaoke, muito desafinados. Anselmo chega e Linda diz para ele sair dali. Lucas e Mel intervêm mas Anselmo goza com os dois. Lurdes vem de faca do pão espetada dizer para ele sair e chama-lhe demónio. O ambiente é tenso e Anselmo, antes de sair, avisa Linda que vai perder mais do que os outros.

Romeu chega a casa e Vanessa diz-lhe que Sandra é filha dele. Romeu diz que sabe pois fez o teste e deu positivo. Ângela e Vanessa ficam admiradas. Ângela e Vanessa disfarçam o atordoamento que sentem. Vanessa sente-se magoada com a atitude de Romeu e vai para o quarto. Ângela rebaixa-o e vai atrás da irmã. Vanessa está em choque. Ângela entra e pergunta como é que o teste deu positivo. Vanessa sabe que não é possível Sandra ser filha dele, está angustiada.

Na editora, Anselmo olha para uma fotografia que Ângela tem na secretária, em que está com Sandra. Olha para a garrafa de whisky, mas pega numa de água e bebe.

Rogério entra e vê Shakira sozinha e pergunta a Marisa por Luís, ela não sabe dele. Rogério vê Sandra e sorri-lhe, ela pergunta se não querem jantar com ela. Shakira está fascinada com Sandra. Luís chega das entregas e fica em pânico ao não ver Shakira. Marisa diz-lhe que Rogério a levou e Luís disfarça o incómodo. Sandra agradece a Rogério. Shakira pede-lhe um autógrafo. Rogério fica feliz por ela ter falado e dá um beijo no rosto de Sandra. Ângela repreende Sandra.

Falam sobre a visita de Anselmo ao café. Bruno diz que podiam ter ligado e que os vai proteger. Lurdes sorri com as palavras dele. Bruno aconchega Linda a si e fica pensativo.

Mel fala com Paloma sobre Romeu quando Bruno chega. Bruno pergunta a Paloma se é boa ideia lançar o videoclip e Paloma diz que a volta de Anselmo não é desculpa para não lançar.