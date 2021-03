Resumo: 61º Episódio - 24 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Anselmo entra no gabinete e provoca Ângela, mas esta faz-se de forte. Anselmo pergunta se contou a Romeu sobre Sandra ser sua filha e ela nega. Ângela sente-se perdida. Anselmo decide intervir no ensaio de Leandro e Sandra. Esta com raiva responde-lhe, retomam o ensaio sobre o olhar dele. Sandra pede desculpas a Leandro pelo que se passou no ensaio. Leandro pergunta como ela se sente com tudo que se está a passar. Falam sobre Anselmo.

Serafim e Rúben estão a treinar quando Cátia chega e diz que são namorados. Tó Quim chega e entrega um cágado a Rúben, este vê que não é o seu e fica triste.

Mel está de volta de papéis quando o agente da ASAE chega e fala sobre os licores, diz que foi encontrada a presença de um medicamento numa das garrafas e apreende o produto. Lucas e Lurdes não entendem o que se está a passar. Amadeu chega com quatro bicicletas de competição restauradas. Bruno está irritado com o regresso de Anselmo, discute com Linda. Esta recebe uma chamada de Mel a explicar o que se passou com os licores.

Ângela está a trabalhar quando Anselmo entra e aproxima-se dela falando do passado. Paloma ia para entrar, mas detém-se e ouve tudo.

Amadeu está desanimado porque não reagiram bem à surpresa que ele preparou. Adelaide pede-lhe desculpa e diz que estava atordoada ainda com a história dos licores. Falam de Anselmo ter aparecido e Amadeu acha que ele continua a ser o canalha de sempre.

Rúben está a treinar enquanto Tó Quim está na bicicleta a pedalar sem fazer grande esforço. Vítor chega e expulsa-o da corporação, acusando-o de ter adulterado os licores e ter culpado os outros. Tó Quim diz que ele ainda se vai arrepender e Vítor diz para ir rápido senão dá-lhe uma tareia. Jéssica e Rúben ficam admirados com a atitude de Vítor.

Lucas continua a dizer que não fez nada aos licores. Linda sai para ir buscar umas cervejas e Bruno segue-a, para lhe dizer que vai voltar para o Luxemburgo. Mel e Lucas entram e ouvem. Bruno está decidido! O ambiente é tenso, Bruno diz que não quer perder ninguém, Mel apela que a família permaneça junta e Linda diz que ele quer ir embora por causa de Romeu e não de Anselmo. Bruno, ao ouvir Linda, sente-se injustiçado e acaba por sair revoltado.

Em casa de Romeu, tocam à campainha e Odília abre a porta. Vanessa acorda e entra em pânico ao ver Anselmo ali. Ele diz-lhe que hoje teve com a filha deles e pergunta quando contam a verdade. Vanessa fica assustada. Romeu chega a casa e serve-se de uma bebida. Odília entra e diz que Vanessa tem uma visita. Romeu, ao saber quem é, corre para o quarto.

Vanessa desmente que Sandra é filha dele. Anselmo ameaça-a quando Romeu entra e afasta-o. Anselmo fala sobre Sandra ser filha dele e sai do quarto. Quando Romeu desce, vê Anselmo ainda ali. Este fala mal de Vanessa e chama-o de cobarde. Romeu expulsa Anselmo de casa e fica a sentir-se perdido.

Emília chega a casa e Rúben diz-lhe que vai fardado no dia do casamento. Ela diz-lhe que já marcou o casamento. Rúben fica feliz. Quando vai a abraçá-la vê o cágado, o que deixa Emília fica confusa.

Na associação, Vítor e Bruno estão desanimados. Anselmo chega e provoca Bruno, este diz-lhe que não tem medo dele e que se toca na sua família dá cabo dele. Anselmo afasta-se para o balcão.

Gabriel fala com Rita pela APP. Desliga o telemóvel e diz a Rita que vai dormir, ela quer-lhe contar sobre "Roberto" e ele fica feliz ao ouvir o que ela diz. Entretanto finge que adormeceu.

Bruno chega a casa e pergunta pelos filhos, segue para cozinha. Linda vai atrás dele, nervosa.

Bruno pede desculpa a todos, diz que não vai a lado nenhum e que vai proteger a família de Anselmo. Linda sente-se orgulhosa de Bruno.

Rita fala com Gabriel sobre Anselmo. Gabriel tira o telemóvel do bolso e disfarça. Os guardas da GNR chegam para falar com Anselmo. Cajó fica curioso. Os guardas falam com Anselmo sobre uma denúncia ligada à tentativa de homicídio de Romeu e Linda. Ele finge que está preocupado e inverte a história, fazendo-se de vítima. Culpa Romeu e Linda de o terem tentado matar há anos atrás e de terem matado o guarda Alcino. Diz que voltou vintes anos depois porque o filho já não pode ser acusado do crime, mas que tem pena dele não se redimir. Os guardas ficam estupefactos com tudo o que ele acaba de contar e perguntam se ele tem provas.

Paloma abre o jogo com Ângela sobre Anselmo, conta que ouviu uma conversa deles. Paloma diz que têm de agir juntas para o deter. Ângela fica agradecida, mas Paloma age com segundas intenções.

Leandro e Sandra estão a arrumar o material. Rita chega e diz que Anselmo quer falar com eles. Leandro e Sandra ficam desagradados.

Em casa de Romeu, Cajó está preocupado com o amigo. Este bebe logo cedo, diz que tem muitos problemas para se preocupar quando Cajó lhe conta que Anselmo falou com a guarda. Romeu está confuso e diz que não confia em ninguém. Vanessa ouviu tudo e sobe para o quarto. Romeu faz um telefonema para saber se já há resultados, diz que tem urgência.