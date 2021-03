Resumo: 60º Episódio - 23 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno quer voltar para o Luxemburgo. Mel e Lucas ficam chocados. Lucas não quer voltar pois tem o seu negócio e uma namorada. Bruno fica pensativo.

Romeu explode com raiva de Anselmo e percebe que Ângela o traiu. Anselmo conta que se envolveu com ela no passado. Sandra chega e fica chocada ao ver Anselmo.

Gabriel está concentrado a trocar sms no telemóvel com Rita na APP de encontros. Leandro tira-lhe o telemóvel e fica em choque. Gabriel acaba por lhe contar tudo sobre o seu perfil falso. Rita está num encontro. O rapaz, numa tentativa para chamar a atenção, rouba-lhe batatas do prato mas ela nem reage, está focada nas mensagens de "Roberto".

Anselmo foi o único que tocou na comida durante o jantar. Sandra não aceita que o avô apareça do nada, explode e vai para o quarto. Vanessa segue-a. Ângela dá o jantar por terminado e Romeu pede ao pai para sair. Romeu explode com raiva de Ângela. Ela diz que não teve outra saída para proteger a família. Tenta justificar-se a Vanessa, mas esta não a quer ouvir, acaba por ter uma dor e Ângela vê a cama com sangue. Grita por ajuda quando Sandra aparece e liga para o 112.

Adelaide está atormentada com o regresso de Anselmo. Amadeu sai feliz sem ela entender porquê. Jéssica pergunta se não está farta de estar ali sozinha. Luís deixa Shakira com ela.

Rogério corta a barba a Amadeu, que fala sobre Adelaide. Amadeu fica supreso ao ver Anselmo, que começa a falar sobre o passado. Amadeu e Rogério estão em choque.

Vanessa está abatida com tudo que se passou. Sandra dá conforto à mãe enquanto Romeu tenta conter a raiva com Ângela por causa de Anselmo. Ângela sente-se angustiada. Vanessa está revoltada, culpa Anselmo pelo que aconteceu. Romeu tenta dar conforto mas ela quer ficar sozinha. Romeu sai e Vanessa fica a chorar.

Rebeca dá indicações a Marisa e a Luís. Este está mais interessado no corpo dela do que nas indicações. Rebeca irrita-se por ele não querer aprender.

Anselmo entra na editora e fala com Rita e Gabriel. Cajó e Paloma estacam ao ver Anselmo. Anselmo brinca com Cajó, mas este mostra receio. Paloma gosta do que vê.

Romeu entra no café à procura de Linda, conta-lhe o que se está a passar. Romeu pede a Mel que promova a "Guitarra Mágica" com ele, mas ela não aceita.