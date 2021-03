Resumo: 59º Episódio - 22 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Linda acaba de chegar a casa. Bruno está nervoso e discute com Linda, ela acaba por contar que Anselmo está vivo. Bruno congela.

Romeu conta que Anselmo está vivo. Ângela e Vanessa estão nervosas e Ângela, para disfarçar, muda de assunto, dizendo que há uma produtora que quer investir neles. Romeu aceita.

Lucas mostra o vídeo de Dulce. Mel fica triste e tenta distrair-se com o trabalho. Lucas tenta animar a irmã e pergunta aos clientes se querem assistir a karaoke. Lucas e Mel cantam. Dulce faz um comunicado a desmentir a violação por parte de Leandro. Pede desculpas a todos, inclusive a Leandro. Leandro termina de ver vídeo de Dulce, procura o contacto de Mel, mas não lhe liga. Fala com Sandra ao telemóvel e combinam ensaiar.

Sandra fala ao telemóvel com Leandro e feliz, desliga a chamada. Ângela entra e abraça-a, avisa Sandra que vai ter um segurança e que não quer que a família corra mais riscos.

Rúben está afixar um cartaz na parede à procura do cágado. Jéssica dá-lhe apoio e diz que acha estranho ele ter desaparecido assim. Rúben quer deixar cartazes para recuperar o Sr. Gilberto. Amadeu entra e não gosta de ver os cartazes colados na sua barbearia, tira tudo com maus modos. Rúben fica magoado e Rogério critica a atitude brusca de Amadeu.

Lurdes conta que Anselmo voltou. Adelaide fica com pena dela, leva-a a dar uma volta. Tó Quim está a colocar o pó no licor quando um agente da ASAE chega e pede garrafas de licor para análise.

Bruno conta a Linda que Vanessa está grávida. Ela finge que isso não a abala, diz-lhe que ele é que é seu marido. Bruno pede-lhe que o deixe proteger a sua família.

Estão todos reunidos. Romeu não desconfia de nada e assina o documento em que passa a editora para Anselmo sem ler o que está assinar. Ângela mostra-se nervosa com aquilo que está a fazer.

Bruno desabafa com Cátia, diz que sente falta da cumplicidade que tinham. Serafim chega e fica triste com o que vê. Mel chega e Bruno pergunta se ela quer mesmo desistir da música, ela diz que precisa de uma pausa.

Linda atende um cliente, quando Romeu chega. Linda é bruta com ele, diz-lhe que não precisa que ele se preocupe com ela e com a sua família. Romeu fica angustiado. Linda fala com Cátia sobre o que se está a passar por causa de Anselmo. Cátia diz à irmã para se afastar de Romeu, pois Anselmo nunca gostou da amizade deles.

Vanessa e Rebeca estão sentadas a fazer uma entrevista de emprego. Vanessa decide que Marisa fica a servir às mesas e Luís faz entregas. Rebeca olha-o irritada.

Gabriel envia uma sms a Rita pela APP de encontros. Rita entra na editora e fala do encontro que irá ter. Gabriel reclama sobre esse encontro. Gabriel deixa-se cair para trás, como se desistisse.

Odília abre a porta e Anselmo entra. Romeu e Vanessa ficam horrorizados.